Złodziej rowerów złapany. Policja szuka właścicieli jednośladów

Szczecińscy wywiadowcy zatrzymali złodzieja rowerów.

Zaczęło się od zgłoszenia kradzieży w okolicy Jeziora Głębokie. Mundurowi ustalili tożsamość złodzieja i zatrzymali go na terenie Szczecina. 42-latek przyznał się do kradzieży roweru z pętli autobusowej na Głębokim.





Okazało się, że na jednym rowerze nie poprzestał - w jego miejscu zamieszkania policjanci znaleźli siedem jednośladów różnych marek i sporo części rowerowych. Mężczyzna usłyszał zarzuty.





Policja poszukuje teraz osób pokrzywdzonych. Jeżeli ktoś rozpoznaje swój rower na zdjęciu, proszony jest o kontakt z komisariatem przy ul. Mickiewicza 161. Więcej informacji znajduje się na stronie Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.