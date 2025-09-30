SBO: zapisy na darmowe zabiegi dla psów i kotów

Ruszają zapisy na darmowe zabiegi dla psów i kotów w Szczecinie. To w ramach realizacji projektu ze Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.
Bezpłatne sterylizacje i kastracje psów i kotów właścicielskich oraz kotów żyjących wolno będą realizowane od 1 października do 5 grudnia 2025 lub do wyczerpania środków. Aby skorzystać z bezpłatnych zabiegów, należy osobiście zgłosić się do Wydziału Ochrony Środowiska UM.
O zakwalifikowaniu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń.
Edycja tekstu: Jacek Rujna
O zakwalifikowaniu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń.
Edycja tekstu: Jacek Rujna