SBO: zapisy na darmowe zabiegi dla psów i kotów

Bezpłatne sterylizacje i kastracje psów i kotów właścicielskich oraz kotów żyjących wolno będą realizowane od 1 października do 5 grudnia 2025 lub do wyczerpania środków. Fot. Jacek Rujna [Radio Szczecin]

Ruszają zapisy na darmowe zabiegi dla psów i kotów w Szczecinie. To w ramach realizacji projektu ze Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.