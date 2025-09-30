Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Pasowanie świnoujskich pierwszoklasistów na pokładzie okrętu wojennego [ZDJĘCIA]

Region Joanna Maraszek

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
To nie był zwykły apel: pokład wojennego okrętu, a na nim pierwszoklasiści Szkoły Podstawowej im. Marynarki Wojennej w Świnoujściu. Przy pomocy prawdziwego pałasza zostali pasowani na uczniów.
Taka forma uroczystości jest szkolną tradycją - mówi Sylwia Wróblewska, dyrektorka SP1 w Świnoujściu.

- To jest bardzo duże wydarzenie tylko dla dzieci, ale dla całej społeczności szkolnej. To nasza tradycja. Znajdujemy się na jednym z okrętów marynarki wojennej. Każdy uczeń będzie brał udział w uroczystym pasowaniu przez oficerów - powiedziała.

- 17 lat temu sam stałem na pokładzie okrętu drugiego dywizjonu, a dzisiaj stoję z drugiej strony, jako pasujący tych uczniów - dodał podporucznik marynarki Dawid Kryń.

Pasowanych zostało 108 uczniów.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Relacja Joanny Maraszek [Radio Szczecin]

wrzesień 2025
