Pasowanie świnoujskich pierwszoklasistów na pokładzie okrętu wojennego [ZDJĘCIA]

To nie był zwykły apel: pokład wojennego okrętu, a na nim pierwszoklasiści Szkoły Podstawowej im. Marynarki Wojennej w Świnoujściu. Przy pomocy prawdziwego pałasza zostali pasowani na uczniów.

- To jest bardzo duże wydarzenie tylko dla dzieci, ale dla całej społeczności szkolnej. To nasza tradycja. Znajdujemy się na jednym z okrętów marynarki wojennej. Każdy uczeń będzie brał udział w uroczystym pasowaniu przez oficerów - powiedziała.





Edycja tekstu: Jacek Rujna

Taka forma uroczystości jest szkolną tradycją - mówi Sylwia Wróblewska, dyrektorka SP1 w Świnoujściu.- 17 lat temu sam stałem na pokładzie okrętu drugiego dywizjonu, a dzisiaj stoję z drugiej strony, jako pasujący tych uczniów - dodał podporucznik marynarki Dawid Kryń.Pasowanych zostało 108 uczniów.