Skoordynowane ćwiczenia służb przy świnoujskim terminalu LNG

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Na Pomorzu Zachodnim trwają ćwiczenia policji, Straży Granicznej i Żandarmerii Wojskowej. Tygodniowe przedsięwzięcie ma na celu między innymi wzmocnienie procedur między poszczególnymi służbami w kontekście obecnej sytuacji geopolitycznej.

Tygodniowe szkolenie rozpoczęło się w poniedziałek, a we wtorek o godz. 16 wszystkie działania skoncentrowane zostały przy świnoujskim terminalu LNG.



Jak mówi obecny na miejscu Marcin Kierwiński, minister spraw wewnętrznych i administracji, miejsce nie jest przypadkowe.



- Nie jest tajemnicą, że jesteśmy w takim miejscu, które jest "perłą w koronie", jeżeli chodzi o infrastrukturę krytyczną Polski. To terminal, który musi być w sposób właściwy chroniony - powiedział.



Dzisiejszy scenariusz zakłada szturm kontrterrorystów na jednostkę pływającą, blokującą tor wodny prowadzący do terminalu.



- Rozmawiałem przed chwilą na odprawie o kilku scenariuszach, które będą ćwiczone przez naszych kontrterrorystów. Nasze jednostki, jednostki zarówno podległe MSWiA jak i Ministerstwo Obrony Narodowej muszą ćwiczyć wzajemną współpracę - podkreślił.



Szkolenie zorganizowane jest przez Pododdział Kontrterrorystyczny Policji "BOA" przy współpracy Zarządu Lotnictwa Policji, Straży Granicznej i Żandarmerii Wojskowej.



Edycja tekstu: Jacek Rujna