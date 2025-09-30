Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Skoordynowane ćwiczenia służb przy świnoujskim terminalu LNG

Region Joanna Maraszek

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Na Pomorzu Zachodnim trwają ćwiczenia policji, Straży Granicznej i Żandarmerii Wojskowej. Tygodniowe przedsięwzięcie ma na celu między innymi wzmocnienie procedur między poszczególnymi służbami w kontekście obecnej sytuacji geopolitycznej.
Tygodniowe szkolenie rozpoczęło się w poniedziałek, a we wtorek o godz. 16 wszystkie działania skoncentrowane zostały przy świnoujskim terminalu LNG.

Jak mówi obecny na miejscu Marcin Kierwiński, minister spraw wewnętrznych i administracji, miejsce nie jest przypadkowe.

- Nie jest tajemnicą, że jesteśmy w takim miejscu, które jest "perłą w koronie", jeżeli chodzi o infrastrukturę krytyczną Polski. To terminal, który musi być w sposób właściwy chroniony - powiedział.

Dzisiejszy scenariusz zakłada szturm kontrterrorystów na jednostkę pływającą, blokującą tor wodny prowadzący do terminalu.

- Rozmawiałem przed chwilą na odprawie o kilku scenariuszach, które będą ćwiczone przez naszych kontrterrorystów. Nasze jednostki, jednostki zarówno podległe MSWiA jak i Ministerstwo Obrony Narodowej muszą ćwiczyć wzajemną współpracę - podkreślił.

Szkolenie zorganizowane jest przez Pododdział Kontrterrorystyczny Policji "BOA" przy współpracy Zarządu Lotnictwa Policji, Straży Granicznej i Żandarmerii Wojskowej.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Relacja Joanny Maraszek z audycji "Tematy i Muzyka" [Radio Szczecin]
Relacja Joanny Maraszek [Radio Szczecin]

