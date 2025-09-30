StopOtyłości - Szczecin na Schodach. Można dołączyć do tej akcji [ZDJĘCIA]

Biegli pod górę po zdrowie - mowa o akcji "Stop Otyłości, Szczecin na Schodach".

Jej pierwsza odsłona odbyła się u stóp Wieży Quistorpa.









- W ramach przygotowania do Sowiogórskiego Festiwalu Biegowego, który za trzy i pół tygodnia i będę to traktował jako element treningu. Lubię się ruszać. Fajna grupa się zapowiada i chciałem przyjść, zobaczyć i pobiegać w towarzystwie - usłyszała w odpowiedzi.

Jednak to nie koniec bezpłatnych treningów na schodach. Kolejne odbędą się 28 października na Wałach Chrobrego i 25 listopada przy Stawie Brodowskim.





Zajmujemy się dzisiaj aktywnością, aktywnością na schodach. Będzie to trening siłowo-wytrzymałościowy dla lepszego zdrowia i lepszego samopoczucia. Będą różne ćwiczenia na tych schodach, trochę wykroków, trochę przeskoków - mówiła Ewelina Kowalik, trener.- Dla mnie aktywność jest bardzo ważna. Staram się jak najczęściej aktywnie uczestniczyć w różnych zdarzeniach - powiedziała jedna z uczestniczek.- Dlaczego pan tutaj się zdecydował przyjść, poruszać się? - dopytywała reporterka Radia Szczecin.