Siedem milionów to koszt remontu świnoujskiego promu

Prom Bielik. Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin/Archiwum]

Samorząd Świnoujścia zabezpieczył środki na remont jednego z promów miejskiej żeglugi. Miasto otrzymało na ten cel 4 mln zł z krajowej rezerwy drogowej, pozostałą część dopłaci z własnego budżetu.

Joanna Agatowska, prezydent Świnoujścia podkreśla, że utrzymanie żeglugi jest ważne dla miasta.



- Cztery promy przeznaczone są do likwidacji. Dzisiaj trwa walka o to, żeby stan techniczny tych czterech promów, które pozostaną, był na tyle sprawny, żebyśmy mieli poczucie bezpieczeństwa żeglugi pomiędzy wyspami Uznam i Wolin - powiedziała.



Miasto z własnych środków przeznaczy ok. 3 mln zł.



