Sedinum | Leszek Herman
Siedem milionów to koszt remontu świnoujskiego promu

Region Joanna Maraszek

Prom Bielik. Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin/Archiwum]
Prom Bielik. Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin/Archiwum]
Samorząd Świnoujścia zabezpieczył środki na remont jednego z promów miejskiej żeglugi. Miasto otrzymało na ten cel 4 mln zł z krajowej rezerwy drogowej, pozostałą część dopłaci z własnego budżetu.
Joanna Agatowska, prezydent Świnoujścia podkreśla, że utrzymanie żeglugi jest ważne dla miasta.

- Cztery promy przeznaczone są do likwidacji. Dzisiaj trwa walka o to, żeby stan techniczny tych czterech promów, które pozostaną, był na tyle sprawny, żebyśmy mieli poczucie bezpieczeństwa żeglugi pomiędzy wyspami Uznam i Wolin - powiedziała.

Miasto z własnych środków przeznaczy ok. 3 mln zł.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
