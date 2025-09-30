"Nawigator XXI" na emeryturę. Będzie nowa jednostka szkoleniowa

Statki "Nawigator XXI” (Politechniki Morskiej w Szczecinie) i „Dar Młodzieży” (Uniwersytetu Morskiego w Gdyni) są wyeksploatowane i nie spełniają już aktualnych standardów, które obowiązują dla tego typu jednostek. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

We wtorek rząd podjął decyzję o budowie dwóch nowych statków dla polskich uczelni morskich. Ma powstać m.in. następca "Daru Młodzieży" i "Nawigatora XXI".

Rada Ministrów przyjęła we wtorek uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Budowa statków dla uczelni morskich w latach 2025-2029”, przedłożoną przez ministra infrastruktury.





Celem programu jest zaprojektowanie, budowa i wyposażenie statku szkolno-badawczego dla Politechniki Morskiej w Szczecinie oraz statku szkolnego (żaglowca) dla Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.





Realizacja projektu podniesie poziom kształcenia kadr oraz rozwój badań morskich w Polsce. Rząd przeznaczy na program prawie 1 mld zł do 2029 roku.





KPRM podała, że obecna infrastruktura szkoleniowa i badawcza uczelni morskich wymaga unowocześnienia. Najważniejsze jednostki pływające mają nawet 45 lat.





Statki "Nawigator XXI” (Politechniki Morskiej w Szczecinie) i „Dar Młodzieży” (Uniwersytetu Morskiego w Gdyni) są wyeksploatowane i nie spełniają już aktualnych standardów, które obowiązują dla tego typu jednostek.





Uniwersytet Morski w Gdyni na swojej stronie internetowej poinformował, że jest to „historyczna decyzja dla uczelni oraz dla polskiej gospodarki morskiej”, o którą senat uczelni i rektor prof. Adam Weintrit zabiegali od pięciu lat.





Podano, że pozwoli ona na zbudowanie nowego statku szkolnego i zastąpienie dotychczasowej jednostki – "Daru Młodzieży”, na którym od 1982 roku przeszkoliło się ponad 25 tysięcy kadetów, przyszłych oficerów floty handlowej.





„Następca »Daru Młodzieży« umożliwi odbycie praktycznego szkolenia dla 120 kadetów jednocześnie. Nowa jednostka łączyć będzie tradycję z nowoczesnością, co pozwoli na utrzymanie wysokiego poziomu kształcenia studentów” - podała uczelnia.





Wskazano, że statek będzie wyposażony w najnowsze technologie, spełniając przy tym międzynarodowe standardy bezpieczeństwa.





"Jednocześnie studenci w ramach wymaganych Konwencją STCW praktyk w czasie rejsu szkoleniowego na nowym statku szkolnym uczelni przechodzić będą tradycyjny trening na morzu, w czasie którego niezwykle ważna jest dyscyplina i umiejętność współpracy w zespole, ponieważ to właśnie one są kluczowe dla zawodu marynarza i często decydują o bezpieczeństwie na statku podczas rejsu" - podano.





Nad przebiegiem prac czuwać będzie powołany w ubiegłym roku zespół ds. budowy następcy statku szkolnego "Daru Młodzieży” składający się z ekspertów.









Jednostki będą wyposażone w najnowocześniejsze rozwiązania pod kątem elektroniki, automatyki oraz najnowszych systemów nawigacyjnych.





Przestrzenie dydaktyczne i systemy bezpieczeństwa będą zgodne z międzynarodowymi normami, a także z rozwiązaniami przyjaznymi środowisku.









Podano, że dzięki programowi Polska umocni swoją pozycję na mapie europejskiej nauki i przemysłu morskiego, oferując najwyższy poziom kształcenia oraz badań. Statki będą służyły kolejnym pokoleniom studentów i naukowców przez dekady, pomnażając kapitał ludzki i wiedzę.

