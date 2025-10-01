Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Rewolucja na sklepowych półkach. Ruszył system kaucyjny

Region Adam Wosik

Fot. pixabay.com / pasja1000 (domena publiczna)
Fot. pixabay.com / pasja1000 (domena publiczna)
Od środy ruszyła rewolucja na półkach sklepowych. Związana jest z pojawieniem się nowych opakowań, które podlegać będą dodatkowej opłacie kaucyjnej.
Chodzi o szklane butelki zwrotne o pojemności do 1,5 litra, puszki po napojach o pojemności do 1 litra, jak również butelki z tworzyw sztucznych do 3 litrów pojemności.

Opakowania te będą się na półkach sklepowych pojawiać sukcesywnie - informuje rzecznik prasowy Ministerstwa Klimatu i Środowiska Marek Pogorzelski.

- Przez jakiś czas będziemy mieli obok siebie dwa opakowania tego samego produktu, jedno z nich będzie oznaczone znakiem kaucji i za to opakowanie będzie u nas pobierana kaucja i drugie bez tego znaku, wprowadzone na rynek przed 1 października - tłumaczy Pogorzelski.

Opłata kaucyjna będzie pobierana przy sklepowej kasie. Tę kwotę odzyskamy, odnosząc pustą butelkę czy puszkę do dowolnego punktu objętego systemem. Jednak - jak dodaje Marek Pogorzelski - zwrot tego opakowania kaucyjnego musi też odbywać się na pewnych zasadach.

- Maszyna musi rozpoznać dane opakowanie jako objęte systemem kaucyjnym. W związku z tym musimy pamiętać, żeby nie zgniatać tych opakowań, nie zdzierać etykietek, zostawić je - w miarę możliwości - w tej samej formie, w jakiej je kupiliśmy, oczywiście opróżnione - podkreśla Pogorzelski.

Obowiązek przyjmowania opakowań kaucyjnych będą miały sklepy o powierzchni ponad 200 metrów kwadratowych. Mniejsze punkty handlowe takiego obowiązku mieć nie będą.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
