Pogoń z nowym trenerem na Piasta

Region Artur Dyczewski

Thomas Thomasberg. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Piłkarze Pogoni już pod wodzą nowego trenera Thomasa Thomasberga przygotowują się do meczu z Piastem Gliwice w ekstraklasie.
Nowy trener Pogoni oficjalnie zaprezentowany

50-letni Duńczyk podpisał trzyletni kontrakt ze szczecińskim klubem. Jak zapowiada Thomas Thomasberg, przy ustalaniu składu na pojedynek z Piastem nie będzie kierował się wiekiem swoich graczy, tylko aktualną formą.

- Razem ze sztabem szkoleniowym będę wybierał graczy, którzy są w stanie wygrać każdy mecz. Będziemy pracować, aby pomóc drużynie, a przy wyborze składu nie ma znaczenia wiek moich piłkarzy. Po prostu postawię na najlepszych, którzy wygrają mecz - podkreśla Thomasberg.

Piątkowe spotkanie piłkarzy Pogoni z Piastem Gliwice rozpocznie się o godzinie 20.30 na stadionie przy Twardowskiego w Szczecinie.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
