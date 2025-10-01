Pogoń z nowym trenerem na Piasta

Piłkarze Pogoni już pod wodzą nowego trenera Thomasa Thomasberga przygotowują się do meczu z Piastem Gliwice w ekstraklasie.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

50-letni Duńczyk podpisał trzyletni kontrakt ze szczecińskim klubem. Jak zapowiada Thomas Thomasberg, przy ustalaniu składu na pojedynek z Piastem nie będzie kierował się wiekiem swoich graczy, tylko aktualną formą.- Razem ze sztabem szkoleniowym będę wybierał graczy, którzy są w stanie wygrać każdy mecz. Będziemy pracować, aby pomóc drużynie, a przy wyborze składu nie ma znaczenia wiek moich piłkarzy. Po prostu postawię na najlepszych, którzy wygrają mecz - podkreśla Thomasberg.Piątkowe spotkanie piłkarzy Pogoni z Piastem Gliwice rozpocznie się o godzinie 20.30 na stadionie przy Twardowskiego w Szczecinie.