"Spacerek na Uniwerek" na ulicach Szczecina. Będą utrudnienia

Region Adam Wosik, Julia Nowicka

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Uwaga, w środę na ulicach Szczecina napotkamy utrudnienia. Chodzi o przemarsz studentów dziewięciu uczelni inaugurujący kolejny rok akademicki.
"Spacerek na Uniwerek" rozpocznie się o godzinie 11.00 na placu Solidarności. Przemarsz w kierunku Teatru Letniego planowany jest przez plac Żołnierza Polskiego, aleję Wyzwolenia, aleję Jana Pawła II oraz ulicami Szymanowskiego i Fałata.

O godzinie 12 odbędzie się uroczysta inauguracja roku akademickiego. Poprowadzi ją rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Później odbędzie się koncert uczelnianych chórów.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

