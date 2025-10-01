"Spacerek na Uniwerek" na ulicach Szczecina. Będą utrudnienia

Uwaga, w środę na ulicach Szczecina napotkamy utrudnienia. Chodzi o przemarsz studentów dziewięciu uczelni inaugurujący kolejny rok akademicki.
"Spacerek na Uniwerek" rozpocznie się o godzinie 11.00 na placu Solidarności. Przemarsz w kierunku Teatru Letniego planowany jest przez plac Żołnierza Polskiego, aleję Wyzwolenia, aleję Jana Pawła II oraz ulicami Szymanowskiego i Fałata.
O godzinie 12 odbędzie się uroczysta inauguracja roku akademickiego. Poprowadzi ją rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Później odbędzie się koncert uczelnianych chórów.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
