Zielone światło dla pięcioletniego "Programu Usług Społecznych"

Region Adam Wosik

Fot. pixabay.com / beejees (CC0 domena publiczna)
Fot. pixabay.com / beejees (CC0 domena publiczna)
Komisja do Spraw Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Miasta Szczecin jednogłośnie za wdrożeniem pięcioletniego "Programu Usług Społecznych".
Pojawi się w nim około trzydziestu nowych propozycji dla mieszkańców - informuje dyrektor Centrum Usług Społecznych w Szczecinie Marcin Kowalski.

- W tym programie znajdą dla siebie oferty zarówno rodziny z dziećmi, jak i osoby starsze. Podkreślam, że nie mówimy tutaj o osobach starszych, które do tej pory korzystały z usług Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Z tego programu będą mogli skorzystać aktywni seniorzy, zapisując się na zajęcia z gimnastyki, treningu umysłu czy na wycieczki - dodaje Kowalski.

Nowe usługi społeczne powinny trafić do mieszkańców już na początku przyszłego roku. Koszt realizacji programu, to prawie 12,5 miliona złotych - z czego ponad 11,5 miliona, to dofinansowanie unijne.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
