Promy w Świnoujściu jeszcze rzadziej

Region Joanna Maraszek

Prom Bielik. Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin/Archiwum]
Prom Bielik. Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin/Archiwum]
Nie co 20, a co 30 minut. Promy miejskiej przeprawy w Świnoujściu kursują rzadziej, niż dotychczas.
Z początkiem października w życie weszły zmiany w rozkładzie. Mniej kursów w ciągu doby, to wynik zmniejszenia liczby pasażerów.

Joanna Agatowska, prezydent Świnoujścia zaznacza, że samorząd wciąż stara się o przywrócenie rządowej dotacji na miejską przeprawę promową.

- Cały czas walczymy o to, żeby miasto było dofinansowane subwencją w kwocie około 25 mln zł, czyli taką, która - do momentu, kiedy został otworzony tunel - miastu była z rządu przekazywana - podkreśla Agatowska.

Roczny koszt utrzymania tunelu i przeprawy promowej, to wdatek z miejskiego budżetu w wysokości 50 milionów złotych.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
