Tornister nie może być za ciężki. Sanepid zorganizował ważenie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Ma go każdy uczeń, ale zdarza się, że bywa źle dobrany lub przeładowany - mowa o tornistrze.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie rozpoczęła akcję ważenia plecaków w zachodniopomorskich szkołach.





- Ciężki masz plecak? Co masz w środku? - dopytywała reporterka Radia Szczecin.

- Piórnik, zeszyty, śniadaniówkę, bidon, jakieś jeszcze rysunki - wyliczała Antosia, pierwszoklasistka.





- To jest akcja typowo profilaktyczna. Chodzi o to, żeby też rodzice zwrócili uwagę, co dzieci wkładają do tornistrów, bo wiemy, że czasami są to dodatkowe przedmioty, typu albumy, pamiętniki, zabawki i czasami to po prostu, przez te przedmioty, które nie powinny znaleźć się w tym plecaku, tornister może być za ciężki - wskazała Małgorzata Kafel, rzecznik prasowy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie.





Szkolny plecak według zaleceń specjalistów nie powinien przekraczać 10-15 procent masy ciała dziecka. Akcja ważenia tornistrów potrwa miesiąc.

Edycja tekstu: Jacek Rujna