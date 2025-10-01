Dziewięć szczecińskich uczelni wspólnie zainaugurowało rok akademicki [WIDEO, ZDJĘCIA]

Studenci szczecińskich uczelni wracają do nauki. Z tej okazji zebrali się i przespacerowali ulicami miasta do Teatru Letniego, gdzie po raz pierwszy wspólnie zainaugurowali rok akademicki.

- Niesamowity sposób na przede wszystkim pokazanie się, ale po drugie zintegrowanie i nawiązanie relacji ze wszystkimi. - Dla mnie to jest niesamowity okres. Zaczynam szkołę doktorską, aczkolwiek trochę też zazdroszczę studentom pierwszego roku, bo dla nich to jest taka nowa przygoda. - Już jestem gotowa do walki, jak mam wrażenie wszyscy. Przyszliśmy tutaj, zgromadziliśmy się, chociaż nikt nie musiał - mówią studenci.- Po raz czwarty odbywa się "Spacerek na uniwerek". Ta wspólna inauguracja, rzeczywiście jest po raz pierwszy. Dziewięć uczelni inauguruje razem rok akademicki, czyli takie podkreślenie akademickości wszystkich uczelni w Szczecinie - mówi Arkadiusz Telesiński, prorektor ds. studenckich Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.Na dziewięciu szczecińskich uczelniach wyższych uczy się ponad 32 tysiące studentów.