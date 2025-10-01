Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Dziewięć szczecińskich uczelni wspólnie zainaugurowało rok akademicki [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Kacper Narodzonek

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]
Studenci szczecińskich uczelni wracają do nauki. Z tej okazji zebrali się i przespacerowali ulicami miasta do Teatru Letniego, gdzie po raz pierwszy wspólnie zainaugurowali rok akademicki.
- Niesamowity sposób na przede wszystkim pokazanie się, ale po drugie zintegrowanie i nawiązanie relacji ze wszystkimi. - Dla mnie to jest niesamowity okres. Zaczynam szkołę doktorską, aczkolwiek trochę też zazdroszczę studentom pierwszego roku, bo dla nich to jest taka nowa przygoda. - Już jestem gotowa do walki, jak mam wrażenie wszyscy. Przyszliśmy tutaj, zgromadziliśmy się, chociaż nikt nie musiał - mówią studenci.

- Po raz czwarty odbywa się "Spacerek na uniwerek". Ta wspólna inauguracja, rzeczywiście jest po raz pierwszy. Dziewięć uczelni inauguruje razem rok akademicki, czyli takie podkreślenie akademickości wszystkich uczelni w Szczecinie - mówi Arkadiusz Telesiński, prorektor ds. studenckich Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Na dziewięciu szczecińskich uczelniach wyższych uczy się ponad 32 tysiące studentów.

Edycja tekstu: Michał Król


Relacja Kacpra Narodzonka.
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Nielegalna fabryka leków zlikwidowana w regionie. Nieoficjalnie: wśród zatrzymanych są policjanci [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 26 września oglądane 4830 razy)
  2. Ekspert ds. bezpieczeństwa: Szczecin to najbezpieczniejsze miasto w Polsce
    (od wczoraj oglądane 4436 razy)
  3. Pożar na Niebuszewie [ZDJĘCIA]
    (od 28 września oglądane 4301 razy)
  4. Nowy parkingowiec w październiku, ale cennika wciąż nie ma
    (od 28 września oglądane 4241 razy)
  5. "Mamy bardzo duży wysyp grzybów". Nadleśnictwo zaprasza na zawody
    (od 26 września oglądane 4115 razy)

Archiwum informacji

październik 2025
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 16:29
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Dziewięć szczecińskich uczelni wspólnie zainaugurowało rok akademicki [WIDEO, ZDJĘCIA]
Uratowany bielik odzyskał wolność [WIDEO]
Małgorzata Kidawa-Błońska
Pożar w Koszalinie. Dziewięć osób poszkodowanych [WIDEO]
Grzegorz Ciechanowski
Ekspansja tramwaju wodnego w nowym sezonie. Nowe linie, nowe przystanki [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty