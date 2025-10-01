Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman

Modernizacja Trasy Zamkowej. Zapowiadane zmiany w organizacji ruchu [ZDJĘCIA]

Region Anna Pałamar

Zmiany zaczną obowiązywać od piątku 3 października. źródło: Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.
Będą kolejne zmiany w organizacji ruchu - to z powodu modernizacji Trasy Zamkowej.
Zamknięta dla ruchu zostanie łącznica prowadząca z ulicy Nabrzeże Wieleckie w kierunku placu Żołnierza Polskiego. Zmiany zaczną obowiązywać od piątku 3 października.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

Dodaj komentarz

