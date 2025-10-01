Poszerzą rzekę Bukową co zapobiegnie zalewaniu okolicy

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Trwa poprawa przepustowości koryta szczecińskiej rzeki Bukowej. Inwestycja ma na celu zwiększenie zdolności retencyjnych rzeki i zapobiec zalewaniu okolicznych mieszkańców.

Ci spotkali się w środę z wykonawcą inwestycji w siedzibie Wód Polskich. Teraz pora na działanie - mówi przewodnicząca rady osiedla Krzekowo-Bezrzecze, Joanna Pieciukiewicz.



- To są ogromne straty dla mieszkańców, to są ogromne tragedie. Ja też byłam zalana w 2021 roku i do dzisiaj tak naprawdę deszcz to jest stres. Czy ja znowu poniosę straty, czy ja znowu stracę swój dobytek - mówiła.



Inwestycja podzielona jest na etapy. W pierwszym wykonawca ma za zadanie poszerzyć koryto rzeki Bukowej na odcinku od jeziora Słonecznego do ulicy Modrej.



- W tym momencie najbardziej koncentrujemy się na tym odcinku od ulicy Łukasińskiego do ulicy Modrej. Te prace już są dosyć mocno zaawansowane. Stopień wykonanych nowych umocnień określany jest na około 80 proc. W przyszłym tygodniu planujemy już wchodzić w rejon parku Przygodna - dodał Wojciech Poręba, kierownik budowy z HZ Bud.



Pierwszy etap inwestycji będzie gotowy do końca listopada. Następnym etapem będzie wykonanie nowych przepustów.



Edycja tekstu: Jacek Rujna