Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman

Poszerzą rzekę Bukową co zapobiegnie zalewaniu okolicy

Region Julia Nowicka

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Trwa poprawa przepustowości koryta szczecińskiej rzeki Bukowej. Inwestycja ma na celu zwiększenie zdolności retencyjnych rzeki i zapobiec zalewaniu okolicznych mieszkańców.
Ci spotkali się w środę z wykonawcą inwestycji w siedzibie Wód Polskich. Teraz pora na działanie - mówi przewodnicząca rady osiedla Krzekowo-Bezrzecze, Joanna Pieciukiewicz.

- To są ogromne straty dla mieszkańców, to są ogromne tragedie. Ja też byłam zalana w 2021 roku i do dzisiaj tak naprawdę deszcz to jest stres. Czy ja znowu poniosę straty, czy ja znowu stracę swój dobytek - mówiła.

Inwestycja podzielona jest na etapy. W pierwszym wykonawca ma za zadanie poszerzyć koryto rzeki Bukowej na odcinku od jeziora Słonecznego do ulicy Modrej.

- W tym momencie najbardziej koncentrujemy się na tym odcinku od ulicy Łukasińskiego do ulicy Modrej. Te prace już są dosyć mocno zaawansowane. Stopień wykonanych nowych umocnień określany jest na około 80 proc. W przyszłym tygodniu planujemy już wchodzić w rejon parku Przygodna - dodał Wojciech Poręba, kierownik budowy z HZ Bud.

Pierwszy etap inwestycji będzie gotowy do końca listopada. Następnym etapem będzie wykonanie nowych przepustów.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Relacja Julii Nowickiej z audycji "Tematy i Muzyka" [Radio Szczecin]
- To są ogromne straty dla mieszkańców, to są ogromne tragedie. Ja też byłam zalana w 2021 roku i do dzisiaj tak naprawdę deszcz to jest stres. Czy ja znowu poniosę straty, czy ja znowu stracę swój dobytek - mówiła.
- W tym momencie najbardziej koncentrujemy się na tym odcinku od ulicy Łukasińskiego do ulicy Modrej. Te prace już są dosyć mocno zaawansowane. Stopień wykonanych nowych umocnień określany jest na około 80 proc. W przyszłym tygodniu planujemy już wchodzić w rejon parku Przygodna - dodał Wojciech Poręba, kierownik budowy z HZ Bud.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Nielegalna fabryka leków zlikwidowana w regionie. Nieoficjalnie: wśród zatrzymanych są policjanci [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 26 września oglądane 4847 razy)
  2. Ekspert ds. bezpieczeństwa: Szczecin to najbezpieczniejsze miasto w Polsce
    (od wczoraj oglądane 4651 razy)
  3. Pożar na Niebuszewie [ZDJĘCIA]
    (od 28 września oglądane 4317 razy)
  4. Nowy parkingowiec w październiku, ale cennika wciąż nie ma
    (od 28 września oglądane 4267 razy)
  5. "Mamy bardzo duży wysyp grzybów". Nadleśnictwo zaprasza na zawody
    (od 26 września oglądane 4133 razy)

Archiwum informacji

październik 2025
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 20:00
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Dziewięć szczecińskich uczelni wspólnie zainaugurowało rok akademicki [WIDEO, ZDJĘCIA]
Uratowany bielik odzyskał wolność [WIDEO]
Tornister nie może być za ciężki. Sanepid zorganizował ważenie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Małgorzata Kidawa-Błońska
Pożar w Koszalinie. Dziewięć osób poszkodowanych [WIDEO]
Grzegorz Ciechanowski

Najnowsze podcasty