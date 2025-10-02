Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Półtonowy tort gigant dla mieszkańców Świnoujścia

Region Joanna Maraszek

Fot. pixabay.com / congerdesign (CC0 domena publiczna)
Tort gigant - to weekendowy przysmak, który samorząd Świnoujścia przygotował dla mieszkańców z okazji jubileuszu 80-lecia polskiej administracji w kurorcie. Wypiek ma być tak duży, by porcji starczyło dla każdego.
Tort ma ważyć ponad 500 kg. By go przygotować trzeba zużyć niewiarygodnie dużo składników - wymienia Tomasz Laskowski, świnoujski cukiernik.

- Zużyjemy 1500 jaj, do tego 150 litrów śmietany. Będziemy go składać całą noc dla Was, aby był świeżutki i smaczny - mówi Laskowski.

Wojciech Basałygo ze świnoujskiego magistratu przyznaje, że tort będzie wyzwaniem nie tylko w przygotowaniu, ale i transporcie.

- Cały tort będzie miksowało około 10 mikserów. Tort będzie układany częściami, a do jego asysty poprosiliśmy Straż Miejską i lokalnych strażaków - Basałygo.

Obchody 80-lecia polskiej administracji w Świnoujściu odbędą się w sobotę o 12 w miejskim amfiteatrze.

Program dnia:
12:00 – rozpoczęcie, przemówienia, sesja Rady Miasta
14:00 – koncert Orkiestry Wojskowej z zespołem Klubu Marynarki Wojennej „Riwiera”
15:00 – wspólne świętowanie przy jubileuszowym torcie ważącym pół tony

Edycja tekstu: Michał Król
Relacja Joanny Maraszek.

