Półtonowy tort gigant dla mieszkańców Świnoujścia

Tort gigant - to weekendowy przysmak, który samorząd Świnoujścia przygotował dla mieszkańców z okazji jubileuszu 80-lecia polskiej administracji w kurorcie. Wypiek ma być tak duży, by porcji starczyło dla każdego.

Program dnia:

Edycja tekstu: Michał Król

Tort ma ważyć ponad 500 kg. By go przygotować trzeba zużyć niewiarygodnie dużo składników - wymienia Tomasz Laskowski, świnoujski cukiernik.- Zużyjemy 1500 jaj, do tego 150 litrów śmietany. Będziemy go składać całą noc dla Was, aby był świeżutki i smaczny - mówi Laskowski.Wojciech Basałygo ze świnoujskiego magistratu przyznaje, że tort będzie wyzwaniem nie tylko w przygotowaniu, ale i transporcie.- Cały tort będzie miksowało około 10 mikserów. Tort będzie układany częściami, a do jego asysty poprosiliśmy Straż Miejską i lokalnych strażaków - Basałygo.Obchody 80-lecia polskiej administracji w Świnoujściu odbędą się w sobotę o 12 w miejskim amfiteatrze.12:00 – rozpoczęcie, przemówienia, sesja Rady Miasta14:00 – koncert Orkiestry Wojskowej z zespołem Klubu Marynarki Wojennej „Riwiera”15:00 – wspólne świętowanie przy jubileuszowym torcie ważącym pół tony