64-latek z dozorem za agresję wobec urzędników

Region Julia Nowicka

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]
64-latek z dozorem policyjnym za agresywne zachowanie wobec urzędników.
Mieszkaniec gminy Bielice miał blokować drzwi do mieszkania i zachowywać się agresywnie wobec pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej i przedstawiciela firmy energetycznej.

Chcieli oni wejść do mieszkania, aby naprawić instalację i sprawdzić stan zdrowia matki podejrzanego.

Mężczyzna na wniosek prokuratora otrzymał dozór policyjny i ma zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych osób.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

