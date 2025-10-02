64-latek z dozorem za agresję wobec urzędników

64-latek z dozorem policyjnym za agresywne zachowanie wobec urzędników.
Mieszkaniec gminy Bielice miał blokować drzwi do mieszkania i zachowywać się agresywnie wobec pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej i przedstawiciela firmy energetycznej.
Chcieli oni wejść do mieszkania, aby naprawić instalację i sprawdzić stan zdrowia matki podejrzanego.
Mężczyzna na wniosek prokuratora otrzymał dozór policyjny i ma zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych osób.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
