Remont na Pomorzanach. Uwaga, utrudnienia

Region Julia Nowicka

Fot. pixabay.com / manfredrichter (CC0 domena publiczna)
Mieszkańcy szczecińskich Pomorzan mogą mieć utrudniony dojazd do swoich domów.
Od poniedziałku rozpocznie się asfaltowanie alei Powstańców Wielkopolskich na odcinku od Placu Szyrockiego do ulicy Milczańskiej.

Będzie to ostatni etap układania nawierzchni. Prace potrwają do 10 października.

Pełen harmonogram prac:
06.10.2025 (poniedziałek)

Prace przygotowawcze i czyszczenie nawierzchni

07.10.2025 (wtorek)

Układanie warstwy ścieralnej na jezdni lewej (od str. Szpitala) od ul. Milczańskiej do Placu Szyrockiego.

Wjazd na osiedle Polonia będzie zamknięty w godz. 11:00-21:00.

08.10.2025 (środa)

Układanie warstwy ścieralnej na jezdni prawej od ul. Milczańskiej do drugiego wjazdu na osiedle „Pomorzany Park”, wraz z tarczą skrzyżowania ul. Starkiewicza.

Ulica Starkiewicza zostanie całkowicie zablokowana. Dojazd do osiedla możliwy będzie jedynie od ul. Dunikowskiego.

09.10.2025 (czwartek)

Układanie warstwy ścieralnej od drugiego wjazdu na osiedle "Pomorzany Park" do Placu Szyrockiego.

Ulica Dunikowskiego zostanie zamknięta, bez możliwości dojazdu do liceum.

10.10.2025 (piątek)

Kontynuacja prac na włączeniu ul. Dunikowskiego oraz przy torowisku na skrzyżowaniu

z ul. Starkiewicza.

Ulica Dunikowskiego pozostanie zamknięta, brak dojazdu do liceum.

Dodatkowo 10 października 2025 będzie układana podbudowa na ul. Budziszyńskiej. Dojazd z ul. Na Skarpie będzie w godzinach 10:00-18:00 niemożliwy.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

