Seniorzy planują zmiany w Świnoujściu

Region Joanna Maraszek

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Nie tylko zdrowie, ale i rozrywka. Świnoujscy seniorzy w specjalnych warsztatach organizowanych przez samorząd, sugerują, co w mieście powinno się zmienić, by im żyło się lepiej.
Spotkania odbywają się w różnych częściach miasta. - Aby busiki były, na przykład jak chcemy wyjechać do lekarza, do drugiej miejscowości. To jest wciąż problem, bo nie każdy ma samochód - mówią seniorzy.

- Najważniejsza informacja jest taka, że miasto myśli o seniorach. Są jeszcze ludzie, którzy potrzebują nie tylko opieki lekarskiej, ale także i kontaktów międzyludzkich. W sumie zaplanowaliśmy pięć spotkań. Refleksje z tego spotkania będą elementem diagnozy, która posłuży do nowo tworzonego programu strategii polityki senioralnej w Świnoujściu - tłumaczy Michał Głuszyk, prowadzący spotkania animacyjne dla seniorów.

W sumie zaplanowaliśmy pięć spotkań. Refleksy z tego spotkania będą elementem diagnozy, która będzie wykorzystana do nowo tworzonego programu strategii polityki senioralnej w Świnoujściu.

Najbliższe dwa spotkania odbędą się w piątek w dzielnicy Warszów i Przytór.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
- W sumie zaplanowaliśmy pięć spotkań. Refleksje z tego spotkania będą elementem diagnozy, która posłuży do nowo tworzonego programu strategii polityki senioralnej w Świnoujściu - mówi Michał Głuszyk, prowadzący spotkania animacyjne dla seniorów.
Relacja Joanny Maraszek [Radio Szczecin]

