10 milionów złotych wsparcia dla Białogardu

Unijne wsparcie dla Białogardu. 10 milionów trafi do miasta z Urzędu Marszałkowskiego. Pieniądze, częściowo, zostaną przeznaczone na prace budowalno-konserwatorskie drewnianej wieży zabytkowej Starego Ratusza.

Zaplanowano też odnowienie pobliskiego terenu i uruchomienie fontanny na Placu WolnościRenowację przejdą także odcinki zabytkowych miejskich murów obronnych i Bramy Wysokiej. Przy ulicy Siemiradzkiego utworzone zostanie nowoczesne miejsce do wypoczynku i rekreacji. Koszt inwestycji to ponad pięć milionów złotych.To jednak nie wszystko. Miasto planuje też przeznaczyć pieniądze na nową infrastrukturę dla rowerzystów. Powstanie 1,5 km ciągów pieszo-rowerowych. Koszt tej inwestycji to ponad 6,5 mln złotych.