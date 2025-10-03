Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman

Eksperci oceniają rok programu "Aktywny Rodzic"

Region Julia Nowicka

Grafika: Serwis Rzeczypospolitej Polskiej
Grafika: Serwis Rzeczypospolitej Polskiej
Minął rok od wprowadzenia programu "Aktywny Rodzic". To świadczenia finansowe dla opiekuna bądź placówki, mające na celu wsparcie rodziców w aktywizacji zawodowej. W audycji "Radio Szczecin na Wieczór" eksperci ocenili jego efekty.
- Program pozwala na aktywizację kobiet po porodzie, co przekłada się na sytuację finansową rodziny - wskazuje ekonomista profesor Jarosław Korpysa. - Jeśli popatrzymy, że jest dofinansowanie do żłobków czy do klubów dziecięcych, to rzeczywiście kobiety mają większą motywację powrotu po urlopie macierzyńskim.

Program nie wpłynął znacząco na demografię, a w żłobkach wciąż jest dużo wolnych miejsc.

Jak mówi Korina Bulenda-Nowak - specjalistka ds. komunikacji Związku Dużych Rodzin - jedno świadczenie nie wystarczy. - Jeżeli patrzymy na ten program jako jakiś antidotum na problemy demograficzne, to trzeba zauważyć, że problem jest szerszy, że problem tkwi w innym miejscu, w problemie relacji międzyludzkich.

W całym kraju przez rok złożono ponad 850 tysięcy wniosków i wypłacono blisko 5,5 miliarda złotych świadczeń.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł
