Szczecińska policja zatrzymała złodziei

36-letni złodziej i jego kolega - wpadli w ręce szczecińskich policjantów. Pierwszy z mężczyzn podejrzany jest o kradzież pieniędzy w jednym z lokali usługowych na terenie miasta.

W chwili zatrzymania miał przy sobie środki odurzające, część z nich ukrył w butach. Podczas legitymowania jednego z jego znajomych funkcjonariusze ustalili, że również on posiadał narkotyki, a dodatkowo jest poszukiwany do odbycia kary roku i siedmiu miesięcy pozbawienia wolności.Kryminalni ze Śródmieścia ustalili także, że zatrzymany 35-latek odpowiada za kradzież pieniędzy – tym razem z lokalu gastronomicznego. Obaj mężczyźni usłyszeli już zarzuty.35-latek trafił do Zakładu Karnego, gdzie odbędzie zasądzoną karę.