Szczecińska policja zatrzymała złodziei

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Fot. Komenda Miejska Policji w Szczecinie
36-letni złodziej i jego kolega - wpadli w ręce szczecińskich policjantów. Pierwszy z mężczyzn podejrzany jest o kradzież pieniędzy w jednym z lokali usługowych na terenie miasta.
W chwili zatrzymania miał przy sobie środki odurzające, część z nich ukrył w butach. Podczas legitymowania jednego z jego znajomych funkcjonariusze ustalili, że również on posiadał narkotyki, a dodatkowo jest poszukiwany do odbycia kary roku i siedmiu miesięcy pozbawienia wolności.

Kryminalni ze Śródmieścia ustalili także, że zatrzymany 35-latek odpowiada za kradzież pieniędzy – tym razem z lokalu gastronomicznego. Obaj mężczyźni usłyszeli już zarzuty.
35-latek trafił do Zakładu Karnego, gdzie odbędzie zasądzoną karę.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

