Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Przez kilka godzin tunel w Świnoujściu będzie zamknięty

Region Joanna Maraszek

Tunel w Świnoujściu. Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]
Tunel w Świnoujściu. Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]
Od piątku godziny 23 do 5 nad ranem w sobotę zamknięty będzie świnoujski tunel.
Kierowcy, którzy planują wyjazd lub wjazd na wyspę Uznam powinni kierować się na przeprawę miejską. Zamknięcie tunelu jest spowodowane przeglądami gwarancyjnymi, które pracownicy Zarządu Dróg Miejskich i Żeglugi wykonują według sztywnego harmonogramu.

- Przeglądy techniczne, które są narzucone przez ustawodawców, większość z nich jest co roku, niektóre co pół roku, co kwartał, wykonujemy w większości własnymi siłami. Chyba, że niektóre urządzenia są na gwarancji, to niestety musimy brać firmę, która jest gwarantem. Stąd też tak częste zamknięcia tunelu - mówi pracownik Zarządu Dróg Miejskich i Żeglugi.

Tunelem przejeżdżać będą mogły wyłącznie autobusy komunikacji miejskiej oraz pojazdy uprzywilejowane, jednak tylko po wcześniejszym kontakcie z dyspozytorem. Promy kursować będą co godzinę.

Edycja tekstu: Michał Król
Zamknięcie tunelu jest spowodowane przeglądami gwarancyjnymi, które pracownicy Zarządu Dróg Miejskich i Żeglugi wykonują według sztywnego harmonogramu.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. Ekspert ds. bezpieczeństwa: Szczecin to najbezpieczniejsze miasto w Polsce
    (od 30 września oglądane 5452 razy)
  2. Pożar na Niebuszewie [ZDJĘCIA]
    (od 28 września oglądane 4448 razy)
  3. Nowy parkingowiec w październiku, ale cennika wciąż nie ma
    (od 28 września oglądane 4441 razy)
  4. 25-latka ze Szczecina odnaleziona
    (od dzisiaj oglądane 3912 razy)
  5. SBO: zapisy na darmowe zabiegi dla psów i kotów
    (od 30 września oglądane 3147 razy)

Archiwum informacji

październik 2025
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 12:00
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Agnieszka Nagórka
Szczecińscy uczniowie pielęgnują tradycję obchodzenia Święta Pieczonego Ziemniaka [WIDEO, ZDJĘCIA]
Michał Jach
Dziewięć szczecińskich uczelni wspólnie zainaugurowało rok akademicki [WIDEO, ZDJĘCIA]
Uratowany bielik odzyskał wolność [WIDEO]
Tornister nie może być za ciężki. Sanepid zorganizował ważenie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty