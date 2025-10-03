Przez kilka godzin tunel w Świnoujściu będzie zamknięty

Od piątku godziny 23 do 5 nad ranem w sobotę zamknięty będzie świnoujski tunel.

Kierowcy, którzy planują wyjazd lub wjazd na wyspę Uznam powinni kierować się na przeprawę miejską. Zamknięcie tunelu jest spowodowane przeglądami gwarancyjnymi, które pracownicy Zarządu Dróg Miejskich i Żeglugi wykonują według sztywnego harmonogramu.- Przeglądy techniczne, które są narzucone przez ustawodawców, większość z nich jest co roku, niektóre co pół roku, co kwartał, wykonujemy w większości własnymi siłami. Chyba, że niektóre urządzenia są na gwarancji, to niestety musimy brać firmę, która jest gwarantem. Stąd też tak częste zamknięcia tunelu - mówi pracownik Zarządu Dróg Miejskich i Żeglugi.Tunelem przejeżdżać będą mogły wyłącznie autobusy komunikacji miejskiej oraz pojazdy uprzywilejowane, jednak tylko po wcześniejszym kontakcie z dyspozytorem. Promy kursować będą co godzinę.