Radni zagłosują za podwyżką podatku w Szczecinie

Podatek od nieruchomości w Szczecinie w górę. Tak zakłada projekt uchwały Rady Miasta, który - jeśli zostanie przyjęty - wejdzie w życie pierwszego stycznia przyszłego roku.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

- Planowana podwyżka na poziomie 4,5 proc. jest wzrostem maksymalnym i nie uwzględnia żadnych preferencji dla najbardziej potrzebujących - mówi radny Prawa i Sprawiedliwości Marek Duklanowski. - Szczecin nie wypracowuje własnej polityki. Nie próbuje stosować stawek preferencyjnych dla osób w podeszłym wieku czy osób z rodzinami wielodzietnymi. Gdyby w ten sposób próbować podchodzić mielibyśmy pewną politykę. Samorząd na dzisiaj mam jeden jedyny cel - podnieść te stawki jak najwyżej.Wprowadzenia ewentualnych preferencji w tym zakresie nie wyklucza jednak radny Koalicji Obywatelskiej Łukasz Tyszler. - Trzeba znaleźć takie rozwiązanie, które będzie akceptowalne, w miarę wyważone. Wspomagać tych, którzy sobie gorzej radzą finansowo z powodów życiowych, zdrowotnych - tu na pewno ten system wsparcia powinien zadziałać. Czy to będzie w takiej formie jak wydzielenia grup, czy nie - zobaczymy. To faktycznie jest element do dyskusji.Ostateczną decyzję w tej sprawie radni podejmą na czwartkowej sesji.