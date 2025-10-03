Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman

Radni zagłosują za podwyżką podatku w Szczecinie

Region Adam Wosik

Fot. pixabay.com / AlexanderStein (CC0 domena publiczna)
Fot. pixabay.com / AlexanderStein (CC0 domena publiczna)
Podatek od nieruchomości w Szczecinie w górę. Tak zakłada projekt uchwały Rady Miasta, który - jeśli zostanie przyjęty - wejdzie w życie pierwszego stycznia przyszłego roku.
- Planowana podwyżka na poziomie 4,5 proc. jest wzrostem maksymalnym i nie uwzględnia żadnych preferencji dla najbardziej potrzebujących - mówi radny Prawa i Sprawiedliwości Marek Duklanowski. - Szczecin nie wypracowuje własnej polityki. Nie próbuje stosować stawek preferencyjnych dla osób w podeszłym wieku czy osób z rodzinami wielodzietnymi. Gdyby w ten sposób próbować podchodzić mielibyśmy pewną politykę. Samorząd na dzisiaj mam jeden jedyny cel - podnieść te stawki jak najwyżej.

Wprowadzenia ewentualnych preferencji w tym zakresie nie wyklucza jednak radny Koalicji Obywatelskiej Łukasz Tyszler. - Trzeba znaleźć takie rozwiązanie, które będzie akceptowalne, w miarę wyważone. Wspomagać tych, którzy sobie gorzej radzą finansowo z powodów życiowych, zdrowotnych - tu na pewno ten system wsparcia powinien zadziałać. Czy to będzie w takiej formie jak wydzielenia grup, czy nie - zobaczymy. To faktycznie jest element do dyskusji.

Ostateczną decyzję w tej sprawie radni podejmą na czwartkowej sesji.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł
