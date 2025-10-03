Kolejne zatrzymania ws. zabójstwa w Policach

Cztery kolejne osoby zatrzymane w sprawie zabójstwa w Policach, do którego doszło na początku sierpnia br.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

- Zatrzymane osoby to trzej mężczyźni i kobieta - informuje nadkom. Mirosława Rudzińska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. - Podejrzane są o pomoc sprawcom zabójstwa w ukrywaniu się przed organami ścigania. Mówimy tu o zarzucie poplecznictwa, za który grozi od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności.Do zabójstwa doszło trzeciego sierpnia nad ranem przy ul. Wyszyńskiego w Policach, w pobliżu sklepu monopolowego. Dwaj mężczyźni zaatakowali 29-latka, który mimo udzielonej mu pomocy zmarł w szpitalu.W sprawie zatrzymano najpierw trzy osoby, które miały pomagać napastnikom w uniknięciu odpowiedzialności. Dwaj główni podejrzani byli poszukiwani listami gończymi, zaraz potem zostali zatrzymani. Jeden z nich usłyszał zarzut zabójstwa, drugiemu przedstawiono zarzuty za udział w pobiciu z użyciem niebezpiecznego narzędzia, którego skutkiem była śmierć ofiary.