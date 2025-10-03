Po dwóch latach starań na fasadzie SP46 odsłonięto dwa ekologiczne murale [WIDEO, ZDJĘCIA]

Mają zachęcać do dbania o przyrodę i same w tym uczestniczą. Na fasadzie Szkoły Podstawowej nr 46 w Szczecinie odsłonięto dwa murale.

Edycja tekstu: Michał Król

Namalował je szczeciński artysta Maciej "Kreda" Jurkiewicz. Użył do tego specjalnej farby, która oczyszcza powietrze.- Tak, bardzo mi się podobają - Tak, może być. - Mi się podoba też. - Ten mi się podoba, zielony - mówią dzieci.- Jestem dumna przede wszystkim, że ta inicjatywa doszła do skutku, ponieważ tak naprawdę rodziła się trzy lata. Plany są takie, żeby połączyć oba murale, czyli przez tą środkową ścianę przejechać, żeby to miało połączenie, czyli trochę ptaków, trochę ryb - mówi Magdalena Zawadzka-Walczak, dyrektor Szkoły Podstawowej numer 46.- Te projekty już trochę mają, bo starania się o te murale trwały dwa lata. W końcu gdzieś tam wspólnym sumptem stało się to faktem, a samo malowanie zajęło mi około dwóch tygodni - mówi Maciej "Kreda" Jurkiewicz.- Walczymy cały czas o to, żebyśmy mieli dobre i świeże powietrze. Pomysł taki się zrodził, żeby te murale stworzyć. I wreszcie się udało - mówi Joanna Woźniak, kierownik administracyjno-gospodarczy w szkole.Murale można zobaczyć na ścianie szkoły od strony ulicy Felczaka.