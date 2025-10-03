Akcja charytatywna "kilometry na pomoc" dotarła do Szczecina [ZDJĘCIA]

Wideo: R.Stachnik, [Radio Szczecin], montaż Maciej Papke [Radio Szczecin]

Od godziny 15.30 biorą w niej udział nie tylko młodzi piłkarze, ale także kibice Pogoni Szczecin. Do godziny 20.30 mogą oni, na rowerze stacjonarnym, pokonywać kolejne kilometry.





- Trzy kilometry i siedemset metrów dopiero. Mam nadzieję, że będzie sto piętnaście. - Z rowerem jestem na co dzień, jeżdżę nim do szkoły. - No jesteśmy i będziemy kręcić. To jest akcja charytatywna, można jakieś pieniądze uzbierać na szpital. Podobno dodatkowo jest nagroda bodajże za pierwsze miejsce - mówią uczestnicy.



- To jest akcja globalna, dzisiaj jesteśmy w Szczecinie, wcześniej działaliśmy z Wieczystą w Krakowie. Będziemy wspierać szpital na Pomorzanach. Tu jest mnóstwo osób, które czują i kręcą kilometry na pomoc - dodaje Krzysztof Sikora, pomysłodawca i organizator.



Zebrane w piątek środki przekazane zostaną na zakup innowacyjnego systemu pozycjonowania NEOBED, wspierającego opiekę nad wcześniakami i noworodkami.



Kilometry już przejechane przez kibiców Pogoni Szczecin śledzić można za pomocą strony internetowej organizatora. Link do akcji znajdziecie



