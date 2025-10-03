Akcja charytatywna "kilometry na pomoc" dotarła do Szczecina [ZDJĘCIA]

Wideo: R.Stachnik, [Radio Szczecin], montaż Maciej Papke [Radio Szczecin]
Od godziny 15.30 biorą w niej udział nie tylko młodzi piłkarze, ale także kibice Pogoni Szczecin. Do godziny 20.30 mogą oni, na rowerze stacjonarnym, pokonywać kolejne kilometry.
Za każdy "przejechany" kilometr, Kluczowy Partner Pogoni Szczecin przekaże wsparcie na rzecz Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM w Szczecinie.
- Trzy kilometry i siedemset metrów dopiero. Mam nadzieję, że będzie sto piętnaście. - Z rowerem jestem na co dzień, jeżdżę nim do szkoły. - No jesteśmy i będziemy kręcić. To jest akcja charytatywna, można jakieś pieniądze uzbierać na szpital. Podobno dodatkowo jest nagroda bodajże za pierwsze miejsce - mówią uczestnicy.
- To jest akcja globalna, dzisiaj jesteśmy w Szczecinie, wcześniej działaliśmy z Wieczystą w Krakowie. Będziemy wspierać szpital na Pomorzanach. Tu jest mnóstwo osób, które czują i kręcą kilometry na pomoc - dodaje Krzysztof Sikora, pomysłodawca i organizator.
Zebrane w piątek środki przekazane zostaną na zakup innowacyjnego systemu pozycjonowania NEOBED, wspierającego opiekę nad wcześniakami i noworodkami.
Kilometry już przejechane przez kibiców Pogoni Szczecin śledzić można za pomocą strony internetowej organizatora. Link do akcji znajdziecie tutaj.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
- Trzy kilometry i siedemset metrów dopiero. Mam nadzieję, że będzie sto piętnaście. - Z rowerem jestem na co dzień, jeżdżę nim do szkoły. - No jesteśmy i będziemy kręcić. To jest akcja charytatywna, można jakieś pieniądze uzbierać na szpital. Podobno dodatkowo jest nagroda bodajże za pierwsze miejsce - mówią uczestnicy.
- To jest akcja globalna, dzisiaj jesteśmy w Szczecinie, wcześniej działaliśmy z Wieczystą w Krakowie. Będziemy wspierać szpital na Pomorzanach. Tu jest mnóstwo osób, które czują i kręcą kilometry na pomoc - dodaje Krzysztof Sikora, pomysłodawca i organizator.
Zebrane w piątek środki przekazane zostaną na zakup innowacyjnego systemu pozycjonowania NEOBED, wspierającego opiekę nad wcześniakami i noworodkami.
Kilometry już przejechane przez kibiców Pogoni Szczecin śledzić można za pomocą strony internetowej organizatora. Link do akcji znajdziecie tutaj.
Autorka edycji: Joanna Chajdas