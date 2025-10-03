Sztuka i moda w centrum Szczecina. Targi Gesty już w ten weekend

Ceramika, ręcznie robiona biżuteria i szczecińska moda. W Szczecinie po raz pierwszy odbędą się Targi Gesty.
Na odwiedzających czekać będzie około 40 wystawców i bezpłatne warsztaty - na przykład tworzenia naszyjników i jeansowych toreb. Będą też warsztaty teatralne dla dzieci.
Targi odbędą się w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii przy ul. Jagiellońskiej 20 w Szczecinie.
Wstęp i udział w warsztatach jest bezpłatny. Targi potrwają w sobotę od 11 do 19, a w niedzielę - godzinę krócej.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
