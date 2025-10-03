Świnoujście mówi "nie" likwidacji punktu krwiodawstwa

Będzie petycja i specjalna uchwała świnoujskiej Rady Miasta, wyrażające sprzeciw wobec likwidacji Terenowego Oddziału Regionalnego Centrum Krwiodawstwa.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

Samorząd walczy o utrzymanie istniejącego punktu w Świnoujściu.Rozwiązaniem zastępczym ma być cotygodniowe podstawienie krwiobusu, ale z tym rozwiązaniem nie zgadzają się honorowi krwiodawcy.- Każdy z krwiodawców również ma swój kalendarz donacji. No i niestety, czasem będzie tak, że krwiobus będzie na miejscu, ale ja jako krwiodawca akurat nie będę mógł w tym dniu oddać krwi. - Nie zgadzamy się i walczymy. Zachęcam do podpisywania również petycji online, którą stworzyłam. Już mamy 370 głosów ponad i cały czas ta liczba rośnie. Też jest petycja papierowa i można ją podpisać. - Według statystyk jest około 600 stałych dawców. Uważam, że to jest bardzo dużo mimo wszystko - mówią dawcy.Petycję można podpisywać do 28 października.