Świnoujście szykuje się na jubileusz polskiej administracji

Będzie uroczyście, ale rozrywki także nie zabraknie. W sobotę świnoujścianie będą świętowali 80. jubileusz polskiej administracji.

Będą odznaczenia, koncerty i atrakcje dla najmłodszych. Największe obchody jubileuszu polskiego Świnoujścia rozpoczną się o godz. 12, uroczystą sesją rady miasta - mówi Wojciech Basałygo ze świnoujskiego magistratu.



- Odbędzie się w amfiteatrze. Zamierzamy zaprosić byłych radnych. Zaproszenie przyjęło około 100 osób. Każda z tych osób zostanie uhonorowana i otrzyma pamiątkowy, specjalnie wybijany medal - dodaje Basałygo.



Część rozrywkowa odbędzie się po uroczystej sesji. - Wystąpi Orkiestra Reprezentacyjna Wojska Polskiego z Gdyni i zespół wokalny Klubu Marynarki Wojennej Riviera. Tuż obok, za bramą amfiteatru, na terenie boiska sportowego przy ulicy Matejki będzie m.in. mobilny tor wrotkarski - podkreśla Basałygo.



Gwoździem programu będzie półtonowy tort, wykonany przez miejscowych cukierników.

Autorka edycji: Joanna Chajdas