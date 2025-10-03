Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Świnoujście szykuje się na jubileusz polskiej administracji

Region Joanna Maraszek

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin/Archiwum]
Będzie uroczyście, ale rozrywki także nie zabraknie. W sobotę świnoujścianie będą świętowali 80. jubileusz polskiej administracji.
Półtonowy tort gigant dla mieszkańców Świnoujścia

Trwają przygotowania do obchodów 80-lecia polskiego Świnoujścia
Będą odznaczenia, koncerty i atrakcje dla najmłodszych. Największe obchody jubileuszu polskiego Świnoujścia rozpoczną się o godz. 12, uroczystą sesją rady miasta - mówi Wojciech Basałygo ze świnoujskiego magistratu.

- Odbędzie się w amfiteatrze. Zamierzamy zaprosić byłych radnych. Zaproszenie przyjęło około 100 osób. Każda z tych osób zostanie uhonorowana i otrzyma pamiątkowy, specjalnie wybijany medal - dodaje Basałygo.

Część rozrywkowa odbędzie się po uroczystej sesji. - Wystąpi Orkiestra Reprezentacyjna Wojska Polskiego z Gdyni i zespół wokalny Klubu Marynarki Wojennej Riviera. Tuż obok, za bramą amfiteatru, na terenie boiska sportowego przy ulicy Matejki będzie m.in. mobilny tor wrotkarski - podkreśla Basałygo.

Gwoździem programu będzie półtonowy tort, wykonany przez miejscowych cukierników.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Relacja Joanny Maraszek [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

Najnowsze podcasty