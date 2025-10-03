Złota Wspólnota w Szczecinie. Rusza kolejna edycja konkursu dla sąsiadów [ZDJĘCIA]

Można zgarnąć 5 tysięcy złotych na sąsiedzkie inicjatywy. Rusza szósta edycja konkursu "Złota Wspólnota".
Chodzi o to, aby organizować sąsiedzkie wspólne działania i poprawiać jakość życia szczecinian. Zgłaszać się mogą mieszkańcy osiedli Centrum i Turzyn, a w tym roku po raz pierwszy również mieszkańcy osiedla Zawadzkiego-Klonowica i Śródmieścia-Północ.
Organizatorami konkursu są punkt sąsiedzki "u Krysi" i Stowarzyszenie "Oswajanie miasta".
Autorka edycji: Joanna Chajdas
Organizatorami konkursu są punkt sąsiedzki "u Krysi" i Stowarzyszenie "Oswajanie miasta".
Autorka edycji: Joanna Chajdas