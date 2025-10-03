Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Leszek Herman
Trzy dni muzyki, jedzenia i dobrej zabawy. Oktoberfest w Szczecinie [ZDJĘCIA]

Region Krzysztof Cichocki

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Weekend pełen muzyki, lokalnych smaków i wspólnej zabawy. Rozpoczął się szczeciński Oktoberfest.
Mieszkańcy przez trzy dni będą mogli zapoznać się z ofertą, którą przygotowali dla nich wystawcy z kraju i zagranicy. Swoje stoiska rozłożyli wzdłuż alei Kwiatowej.

- Zabawa dopiero się zaczyna. Przede wszystkim nie pada, jak w zeszłym roku, więc na pewno jest lepiej, bo cieplej. - Podoba nam się. Jest miło i przyjemnie. Na pewno wzbogaca to nasze miasto. Promuje i przedstawia nasz Szczecin - mówią uczestnicy.

- Przygotowaliśmy przede wszystkim panele o piwowarstwie, panele o rzemiośle, oprócz tego konkursy i zabawy. Jest też część muzyczna. Dzisiaj i jutro mamy koncerty, dwa sety DJ-skie. Jest dużo powodów, żeby się pojawić w Alei Kwiatowej - dodaje Łukasz Anczyk, autor bloga Opiwatele.

Impreza potrwa do niedzieli.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Relacja Krzysztofa Cichockiego.

