Trzy dni muzyki, jedzenia i dobrej zabawy. Oktoberfest w Szczecinie [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Weekend pełen muzyki, lokalnych smaków i wspólnej zabawy. Rozpoczął się szczeciński Oktoberfest.

Mieszkańcy przez trzy dni będą mogli zapoznać się z ofertą, którą przygotowali dla nich wystawcy z kraju i zagranicy. Swoje stoiska rozłożyli wzdłuż alei Kwiatowej.



- Zabawa dopiero się zaczyna. Przede wszystkim nie pada, jak w zeszłym roku, więc na pewno jest lepiej, bo cieplej. - Podoba nam się. Jest miło i przyjemnie. Na pewno wzbogaca to nasze miasto. Promuje i przedstawia nasz Szczecin - mówią uczestnicy.



- Przygotowaliśmy przede wszystkim panele o piwowarstwie, panele o rzemiośle, oprócz tego konkursy i zabawy. Jest też część muzyczna. Dzisiaj i jutro mamy koncerty, dwa sety DJ-skie. Jest dużo powodów, żeby się pojawić w Alei Kwiatowej - dodaje Łukasz Anczyk, autor bloga Opiwatele.



Impreza potrwa do niedzieli.



Autorka edycji: Joanna Chajdas