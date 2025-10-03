Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Biznes z sercem. Konferencja charytatywna na rzecz Ligi Superbohaterów [ZDJĘCIA]

Region Krzysztof Cichocki

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Rok temu uzbierali ponad sto tysięcy złotych dla chorych dzieci, teraz chcą zebrać więcej. W hotelu Marriott trwa charytatywno-biznesowa konferencja "Master Class".
To szkolenia, prelekcje, ale przede wszystkim licytacje, podczas których lokalni przedsiębiorcy zbierają pieniądze dla szczecińskiej fundacji Liga Superbohaterów, która pomaga dzieciom w szpitalach i hospicjach.

- Chcemy przebić kwotę, którą zebraliśmy w zeszłym roku. W tym roku liczymy, że to przebijemy. Mi się nawet marzy to, żebyśmy mieli dwójkę z przodu. Sam cel Liga Superbohaterów porywa nas wszystkich tym, co robi dla dzieciaków. I to jest właśnie coś, co powoduje, że chce nam się pracować i robić tego typu wydarzenia, żeby ich po prostu wspomagać w tej pięknej misji - dodaje Sebastian Morzyc, członek stowarzyszenia Gentlemen's Business Group.

- Środki, które zostały zebrane w zeszłym roku bardzo mocno przyczyniły się do ilości tych misji, które w tym roku wykonaliśmy, bo wykonaliśmy 37 misji dla dzieci zmagających się z chorobami nowotworowymi, więc to jest ogromna ilość. Jest to rekord, tak naprawdę - podkreśla Tomasz Gierwiatowski, Założyciel Fundacji Liga Superbohaterów.

Organizatorem eventu jest Stowarzyszenie Gentlemen's Business Group.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Relacja Krzysztofa Cichockiego.

