IMGW ostrzega przed silnym wiatrem w regionie

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym wiatrem dla mieszkańców północnej części Polski. Alert wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Od rana doszło w regionie do 76 zdarzeń związanych z pogodą, mówi asp. Dariusz Schacht rzecznik prasowy Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie. - Najwięcej z tych zdarzeń odnotowali strażacy z powiatu Koszalińskiego i Goleniowskiego. Zdarzenia związane są głównie z usuwaniem powalonych konarów i gałęzi drzew. W żadnych z tych zdarzeń nie odnotowaliśmy osób poszkodowanych.





Prognozuje się porywy wiatru od 45 do 75 km/h. Ostrzeżenie dotyczy Szczecina, Świnoujścia, Koszalina oraz powiatów: polickiego, kamieńskiego, goleniowskiego, łobeskiego, gryfickiego, kołobrzeskiego, świdwińskiego, sławieńskiego i białogardzkiego.Silne porywy wiatru przewidywane są do godziny 18.