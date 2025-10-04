Finansowanie zachodniopomorskich szpitali. PiS: zdrowie jest ponadpartyjne [ZDJĘCIA]

Pieniądze na służbę zdrowia odpływają z Pomorza Zachodniego - mówili parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości o Funduszu Medycznym.

300 milionów złotych trafi do Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie. W pierwszym konkursie placówka miała otrzymać 230 milionów złotych.





Do tematu będziemy wracać.



Na początku roku dofinansowanie w kwocie pół miliarda złotych dla szpitali zostało wstrzymane. Powodem była kontrola Centralnego Biura Antykorupcyjnego.Konkurs został zorganizowany ponownie, a wśród nowych beneficjentów w regionie zabrakło szpitala przy Unii Lubelskiej, który miał otrzymać 300 milionów złotych - mówi europoseł PiS Joachim Brudziński.- Czujemy się niezwykle zbulwersowani sytuacją, która już od roku ma miejsce wokół tematu, który powinien być ponad tym plemiennym sporem partyjnym, który dewastuje nasze życie społeczne już od dziesięcioleci - powiedział.Radny PiS, Krzysztof Romianowski zapowiedział reakcję na poziomie szczecińskiej rady miasta.- Możemy wystosować stanowisko do Donalda Tuska. 9 października mamy sesję rady miasta i Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości właśnie takie stanowisko przygotuje. Mam nadzieję, że to stanowisko przejdzie jednogłośnie, bo przecież zdrowie jest ponadpartyjne - podkreślił.