Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman

Finansowanie zachodniopomorskich szpitali. PiS: zdrowie jest ponadpartyjne [ZDJĘCIA]

Region Julia Nowicka

Joachim Brudziński. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Joachim Brudziński. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Joachim Brudziński, Czesław Hoc, Rafał Niburski, Krzysztof Romianowski. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Joachim Brudziński, Czesław Hoc, Rafał Niburski, Krzysztof Romianowski. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Pieniądze na służbę zdrowia odpływają z Pomorza Zachodniego - mówili parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości o Funduszu Medycznym.
Na początku roku dofinansowanie w kwocie pół miliarda złotych dla szpitali zostało wstrzymane. Powodem była kontrola Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Konkurs został zorganizowany ponownie, a wśród nowych beneficjentów w regionie zabrakło szpitala przy Unii Lubelskiej, który miał otrzymać 300 milionów złotych - mówi europoseł PiS Joachim Brudziński.

- Czujemy się niezwykle zbulwersowani sytuacją, która już od roku ma miejsce wokół tematu, który powinien być ponad tym plemiennym sporem partyjnym, który dewastuje nasze życie społeczne już od dziesięcioleci - powiedział.

Radny PiS, Krzysztof Romianowski zapowiedział reakcję na poziomie szczecińskiej rady miasta.

- Możemy wystosować stanowisko do Donalda Tuska. 9 października mamy sesję rady miasta i Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości właśnie takie stanowisko przygotuje. Mam nadzieję, że to stanowisko przejdzie jednogłośnie, bo przecież zdrowie jest ponadpartyjne - podkreślił.

300 milionów złotych trafi do Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie. W pierwszym konkursie placówka miała otrzymać 230 milionów złotych.

Do tematu będziemy wracać.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
- Czujemy się niezwykle zbulwersowani sytuacją, która już od roku ma miejsce wokół tematu, który powinien być ponad tym plemiennym sporem partyjnym, który dewastuje nasze życie społeczne już od dziesięcioleci - powiedział.
- Możemy wystosować stanowisko do Donalda Tuska. 9 października mamy sesję rady miasta i Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości właśnie takie stanowisko przygotuje. Mam nadzieję, że to stanowisko przejdzie jednogłośnie, bo przecież zdrowie jest ponadpartyjne - podkreślił.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Ekspert ds. bezpieczeństwa: Szczecin to najbezpieczniejsze miasto w Polsce
    (od 30 września oglądane 5755 razy)
  2. Elektryczne BMW stoczyło się do wody
    (od wczoraj oglądane 4861 razy)
  3. 25-latka ze Szczecina odnaleziona
    (od wczoraj oglądane 4749 razy)
  4. Nowy parkingowiec w październiku, ale cennika wciąż nie ma
    (od 28 września oglądane 4561 razy)
  5. Pożar na Niebuszewie [ZDJĘCIA]
    (od 28 września oglądane 4557 razy)

Archiwum informacji

październik 2025
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 21:00
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Drzwi otwarte w szczecińskim schronisku [WIDEO, ZDJĘCIA]
"Dbać o godność studenta i dobre imię politechniki. Godnie reprezentować swój kraj" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Akcja charytatywna "kilometry na pomoc" dotarła do Szczecina [ZDJĘCIA]
Po dwóch latach starań na fasadzie SP46 odsłonięto dwa ekologiczne murale [WIDEO, ZDJĘCIA]
Ruszyła budowa stawiacza pław. Stocznia Szczecińska czekała na to 18 lat [WIDEO, ZDJĘCIA]
Agnieszka Nagórka

Najnowsze podcasty