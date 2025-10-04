Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Leszek Herman

"Dbać o godność studenta i dobre imię politechniki. Godnie reprezentować swój kraj" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Julia Nowicka

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]
Przyszli nawigatorzy, mechatronicy czy geodeci zostali uroczyście przyjęci w poczet studentów Politechniki Morskiej w Szczecinie.
Statek szkoleniowy Politechniki Morskiej będzie miał następcę

Statek szkoleniowy Politechniki Morskiej będzie miał następcę

Na tradycyjnej inauguracji roku akademickiego na Wałach Chrobrego nie zabrakło rodzin, chcących zobaczyć swoje dzieci w mundurach. - Do wnuka przyjechaliśmy - zdenerwowani, pierwszy raz, ale pozytywnie. My jesteśmy z Chorzowa, ze Śląska. Jesteśmy zadowoleni, ona realizuje swoje marzenia i my jesteśmy zachwyceni, dlatego z mężem tu przyjechaliśmy, żeby jej w tym towarzyszyć. - Pierwszy rok nawigacji i jesteśmy całe w emocjach rozedrgane - mówiły rodziny studentów.

W tym roku akademickim Politechnika Morska utworzyła nowy, szósty Wydział - Geoinżyniernii i Ochrony Środowiska.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł
Relacja Julii Nowickiej [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

