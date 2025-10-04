80 lat polskiego Świnoujścia. Nadzwyczajna sesja rady miasta [ZDJĘCIA]

W Świnoujściu trwają obchody 80-lecia polskiej administracji w mieście. W miejscowym amfiteatrze odbyła się nadzwyczajna sesja rady miasta, w której uczestniczyli byli radni i włodarze Świnoujścia.

- To była dobra szkoła demokracji. Trzeba było się dogadać z różnymi ugrupowaniami, co do rozwoju miasta i nam się to udawało - usłyszała w odpowiedzi.





- To, że w ogóle świętujemy to bardzo ważna rzecz. Myślę, że to jeden z elementów, który będzie nas integrował w przyszłości - dodał jeden z radnych.

W czasie posiedzenia odznaczono zaproszonych gości.- Jak pani wspomina być radną? - dopytywała reporterka Radia Szczecin.Obecnie w amfiteatrze trwa koncert Orkiestry Wojskowej z zespołem Klubu Marynarki Wojennej "Riwiera".