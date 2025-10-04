Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Reklama  
Zobacz

80 lat polskiego Świnoujścia. Nadzwyczajna sesja rady miasta [ZDJĘCIA]

Region Joanna Maraszek

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
W Świnoujściu trwają obchody 80-lecia polskiej administracji w mieście. W miejscowym amfiteatrze odbyła się nadzwyczajna sesja rady miasta, w której uczestniczyli byli radni i włodarze Świnoujścia.
W czasie posiedzenia odznaczono zaproszonych gości.

- Jak pani wspomina być radną? - dopytywała reporterka Radia Szczecin.

- To była dobra szkoła demokracji. Trzeba było się dogadać z różnymi ugrupowaniami, co do rozwoju miasta i nam się to udawało - usłyszała w odpowiedzi.

- To, że w ogóle świętujemy to bardzo ważna rzecz. Myślę, że to jeden z elementów, który będzie nas integrował w przyszłości - dodał jeden z radnych.

Obecnie w amfiteatrze trwa koncert Orkiestry Wojskowej z zespołem Klubu Marynarki Wojennej "Riwiera".

Edycja tekstu: Jacek Rujna
NOWE Jubileusz Świnoujście

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Ekspert ds. bezpieczeństwa: Szczecin to najbezpieczniejsze miasto w Polsce
    (od 30 września oglądane 5692 razy)
  2. 25-latka ze Szczecina odnaleziona
    (od wczoraj oglądane 4666 razy)
  3. Pożar na Niebuszewie [ZDJĘCIA]
    (od 28 września oglądane 4529 razy)
  4. Nowy parkingowiec w październiku, ale cennika wciąż nie ma
    (od 28 września oglądane 4525 razy)
  5. Elektryczne BMW stoczyło się do wody
    (od wczoraj oglądane 4520 razy)

Archiwum informacji

październik 2025
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 14:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

"Dbać o godność studenta i dobre imię politechniki. Godnie reprezentować swój kraj" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Akcja charytatywna "kilometry na pomoc" dotarła do Szczecina [ZDJĘCIA]
Po dwóch latach starań na fasadzie SP46 odsłonięto dwa ekologiczne murale [WIDEO, ZDJĘCIA]
Ruszyła budowa stawiacza pław. Stocznia Szczecińska czekała na to 18 lat [WIDEO, ZDJĘCIA]
Agnieszka Nagórka
Szczecińscy uczniowie pielęgnują tradycję obchodzenia Święta Pieczonego Ziemniaka [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty