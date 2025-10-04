Sobota z tarczycą w ZCO

11 października w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii ponownie odbędzie się Sobota z tarczycą.
Kolejna edycja to wynik ogromnego zainteresowania sierpniowym wydarzeniem. W trakcie akcji wystawiono 32 karty DILO (czyli Kartę Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego).
Na konsultacje mogą zgłosić się osoby z aktualnym USG tarczycy z wynikiem podejrzenia zmian nowotworowych. Ilość miejsc jest ograniczona.
Rejestracja odbywa się pod numerem telefonu: 91 42 51 595.

