Zachodniopomorscy strażacy interweniują

Niesprzyjająca aura sprawiła, że zachodniopomorscy strażacy mają ręce pełne roboty.

- Interwencje strażaków związane są głównie z usuwaniem powalonych konarów i gałęzi drzew. Najważniejsza informacja jest taka, że w żadnym z tych zdarzeń nie odnotowaliśmy osób poszkodowanych - poinformował Dariusz Schacht z Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie.





Jak podał w sobotę po południu Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej na terenie kraju spodziewane są porywy wiatru osiągające prędkość od 65 km/h do 100 km/h. Obowiązuje ostrzeżenie przed sztormem nad Bałtykiem, które zakończy się w późnych godzinach wieczornych.



Do godziny 18 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej przyjęła ponad 110 zgłoszeń związanych z warunkami atmosferycznymi. Najwięcej w powiecie koszalińskim - 26.