Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman

Zachodniopomorscy strażacy interweniują

Region Kacper Narodzonek, PAP

źródło: Ochotnicza Straż Pożarna w Biesiekierzu
źródło: Ochotnicza Straż Pożarna w Biesiekierzu
Niesprzyjająca aura sprawiła, że zachodniopomorscy strażacy mają ręce pełne roboty.
Ślisko. Wypadki na zachodniopomorskich drogach [AKTUALIZACJE]

Ślisko. Wypadki na zachodniopomorskich drogach [AKTUALIZACJE]

Do godziny 18 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej przyjęła ponad 110 zgłoszeń związanych z warunkami atmosferycznymi. Najwięcej w powiecie koszalińskim - 26.

- Interwencje strażaków związane są głównie z usuwaniem powalonych konarów i gałęzi drzew. Najważniejsza informacja jest taka, że w żadnym z tych zdarzeń nie odnotowaliśmy osób poszkodowanych - poinformował Dariusz Schacht z Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie.

Jak podał w sobotę po południu Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej na terenie kraju spodziewane są porywy wiatru osiągające prędkość od 65 km/h do 100 km/h. Obowiązuje ostrzeżenie przed sztormem nad Bałtykiem, które zakończy się w późnych godzinach wieczornych.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
- Interwencje strażaków związane są głównie z usuwaniem powalonych konarów i gałęzi drzew. Najważniejsza informacja jest taka, że w żadnym z tych zdarzeń nie odnotowaliśmy osób poszkodowanych - poinformował Dariusz Schacht z Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Ekspert ds. bezpieczeństwa: Szczecin to najbezpieczniejsze miasto w Polsce
    (od 30 września oglądane 5755 razy)
  2. Elektryczne BMW stoczyło się do wody
    (od wczoraj oglądane 4861 razy)
  3. 25-latka ze Szczecina odnaleziona
    (od wczoraj oglądane 4749 razy)
  4. Nowy parkingowiec w październiku, ale cennika wciąż nie ma
    (od 28 września oglądane 4561 razy)
  5. Pożar na Niebuszewie [ZDJĘCIA]
    (od 28 września oglądane 4557 razy)

Archiwum informacji

październik 2025
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 21:00
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Drzwi otwarte w szczecińskim schronisku [WIDEO, ZDJĘCIA]
"Dbać o godność studenta i dobre imię politechniki. Godnie reprezentować swój kraj" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Akcja charytatywna "kilometry na pomoc" dotarła do Szczecina [ZDJĘCIA]
Po dwóch latach starań na fasadzie SP46 odsłonięto dwa ekologiczne murale [WIDEO, ZDJĘCIA]
Ruszyła budowa stawiacza pław. Stocznia Szczecińska czekała na to 18 lat [WIDEO, ZDJĘCIA]
Agnieszka Nagórka

Najnowsze podcasty