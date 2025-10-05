Goście "Kawiarenki politycznej" RS rozmawiali o podatku od pustostanów

Wprowadzenie podatku od pustostanów w Szczecinie budzi dużo wątpliwości według gości "Kawiarenki Politycznej" Radia Szczecin. Nowe przepisy miałyby zapobiegać wzbogaceniu się deweloperów na pustostanach.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

Tak przynajmniej twierdzą przedstawiciele Partii Razem w Szczecinie, którzy zbierają podpisy pod petycją i apelują do prezydenta Piotra Krzystka, żeby taki podatek wprowadzić też w Szczecinie.- Zmiana dotyczyłaby mieszkań, które pozostają w zasobie deweloperów lub funduszy inwestycyjnych, a nie są wykorzystywane na cele mieszkaniowe - mówi Marta Gołębiewska z Partii Razem. - Nie ma powodu, dla którego deweloper czy właśnie fundusz inwestycyjny trzymając takie puste mieszkanie, miałby płacić taki sam podatek jak ja, czy każdy inny mieszkaniec Szczecina, który posiada własne mieszkanie i jest zmuszony odprowadzać ten podatek od nieruchomości.- Warto pochylić się nad tą propozycją - twierdzi Urszula Pańka radna Koalicji Obywatelskiej. - Co w sytuacji, kiedy deweloperzy zaskarżą miasto i będziemy płacić odsetki, nie tylko te pieniądze zwracać, które pozyskamy, ale płacić również odsetki. Dlatego ważną kwestią jest, by od strony prawnej było to jednoznaczne.- Na ten moment wydaje się, że prawnie jest to niemożliwe do zrobienia - mówi radny Prawa i Sprawiedliwości, Krzysztof Romianowski. - Ja się obawiam, czy tego typu podatek nie uderzy w zwykłych mieszkańców. Bo oczywiście tutaj mówimy, skupiamy się na deweloperach, na spekulantach, a może się okazać tak, że ten podatek wpłynie na przykład na osoby, które dziedziczą mieszkania po kimś. Te mieszkania stoją puste. Co w takiej sytuacji?- Nie widzę zasadności wprowadzenia takiego podatku. Po zmianach 60-metrowe mieszkanie w skali roku dla dewelopera to koszt w podatku około dwóch tysięcy złotych - mówi Michał Wójtowicz z Konfederacji. - Wyobrażam sobie, że to może zostać przerzucone na cenę mieszkania finalnie do sprzedaży. Ja nie widzę powodu, dla którego deweloper nie miałby sobie skalkulować, załóżmy, że to mieszkanie mu będzie stało przez rok czy dwa i doliczyć sobie tę cenę do oferowanej ceny sprzedaży. Finalnie i tak ten koszt zostanie przerzucony na konsumenta.Podwyższenie podatku na niezamieszkane lokale wprowadzono w Krakowie i Katowicach. W Katowicach samorząd zmienił sposób naliczania podatku od nieruchomości dla mieszkań, których deweloperzy jeszcze nie sprzedali. Zamiast stawki takiej, jak dla osób fizycznych zamieszkujących takie lokale, czyli 1,19 zł za metr naliczana będzie stawka 34 zł za metr kwadratowy. Oznacza to, że za niesprzedane lokale mieszkaniowe podatek od nieruchomości będzie liczony tak, jak od nieruchomości, w których prowadzona jest działalność gospodarcza. Katowice powołały się na wyrok NSA z października 2024.