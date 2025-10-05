Pożar w Kunowie

Fot. KP PSP w Gryfinie: asp. S. Trzópek, st. str. S. Mruk Fot. KP PSP w Gryfinie: asp. S. Trzópek, st. str. S. Mruk

Dwie osoby poszkodowane, a 19 zdążyło się ewakuować przed przybyciem służb - to bilans pożaru poddasza oraz dachu w budynku wielorodzinnym w miejscowości Kunowo w powiecie gryfińskim.

Informację tę potwierdził rzecznik prasowy Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej asp. Dariusz Schacht. - W wyniku tego zdarzenia dwie osoby zostały poszkodowane, zostały zabrane przez zespoły ratownictwa medycznego do szpitala. W kulminacyjnym momencie działań udział brało 12 zastępów straży pożarnej.

Na miejscu trwają jeszcze prace rozbiórkowe.



Edycja tekstu: Kamila Kozioł Na miejscu trwają jeszcze prace rozbiórkowe.