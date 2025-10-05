Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman

Święto modelarstwa w Technoparku [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Krzysztof Cichocki

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]
Tysiąc modeli - od czołgów, przez samoloty, po statki kosmiczne z serii "Gwiezdne Wojny". Przez cały weekend mieszkańcy Szczecina mieli okazję podziwiać pracę pasjonatów modelarstwa w Technoparku Pomerania.
Na wystawie można było zobaczyć dzieła twórców z całej Polski i z zagranicy.

- Taki wielki model. - Fajnie zobaczyć. - To jest kupa pracy, żeby osiągnąć taki efekt. - Bardzo fajne modele są. - Chyba teraz w tym roku jeszcze jest więcej modeli niż w zeszłym - mówią odwiedzający.

Była to 13. edycja festiwalu modelarskiego pod nazwą "Paprykarz".

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek
Relacja Krzysztofa Cichockiego
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

