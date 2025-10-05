Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Hackaton w Szczecinie z zadaniami z NASA [ZDJĘCIA]

Region Krzysztof Cichocki

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Kosmiczne innowacje rodziły się w Szczecinie. Przez 24 godziny ponad 40 uczestników z całej Polski zmierzyło się z wyzwaniami jakie przygotowała dla nich NASA.
To w ramach drugiej edycji hackathonu NASA Space Apps Challenge, który odbył się w Morskim Centrum Nauki. Problemy, nad którymi główkowali m.in. studenci z Wrocławia i Poznania dotyczyły m.in. zagadnień związanych z eksploracją kosmosu.

- Zadań od NASA jest bardzo dużo. Pochyliliśmy się nad problemem śmieci kosmicznych. Chcieliśmy sprawdzić, co się da zrobić, żeby to już nie były tylko śmieci, tylko materiał, który możemy wykorzystać. - Zdecydowanie się napracowaliśmy. Pracowaliśmy w sześciu, no praktycznie 24 godziny. Bez przerwy ktoś siedział przy komputerze. Zdecydowanie było to ciężkie wyzwanie - mówią uczestnicy.

- Są to dane przygotowane przez NASA, które NASA gromadzi, potem udostępnia swoim uczestnikom tego hackathonu i na podstawie tych danych mogą stworzyć narzędzie audiowizualne, aplikację mobilną. Głównie ma to w zamiarze edukowania i popularyzacji nauki, ponieważ narzędzia, które tworzą mają potem przybliżać wiedzę związaną z kosmosem - mówi Anna Gauza ze stowarzyszenia Iskra Nauki.

Zwycięska grupa ze Szczecina weźmie udział w globalnym finale konkursu NASA.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek
Relacja Krzysztofa Cichockiego

Najnowsze podcasty