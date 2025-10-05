Hackaton w Szczecinie z zadaniami z NASA [ZDJĘCIA]

Kosmiczne innowacje rodziły się w Szczecinie. Przez 24 godziny ponad 40 uczestników z całej Polski zmierzyło się z wyzwaniami jakie przygotowała dla nich NASA.

To w ramach drugiej edycji hackathonu NASA Space Apps Challenge, który odbył się w Morskim Centrum Nauki. Problemy, nad którymi główkowali m.in. studenci z Wrocławia i Poznania dotyczyły m.in. zagadnień związanych z eksploracją kosmosu.





- Zadań od NASA jest bardzo dużo. Pochyliliśmy się nad problemem śmieci kosmicznych. Chcieliśmy sprawdzić, co się da zrobić, żeby to już nie były tylko śmieci, tylko materiał, który możemy wykorzystać. - Zdecydowanie się napracowaliśmy. Pracowaliśmy w sześciu, no praktycznie 24 godziny. Bez przerwy ktoś siedział przy komputerze. Zdecydowanie było to ciężkie wyzwanie - mówią uczestnicy.- Są to dane przygotowane przez NASA, które NASA gromadzi, potem udostępnia swoim uczestnikom tego hackathonu i na podstawie tych danych mogą stworzyć narzędzie audiowizualne, aplikację mobilną. Głównie ma to w zamiarze edukowania i popularyzacji nauki, ponieważ narzędzia, które tworzą mają potem przybliżać wiedzę związaną z kosmosem - mówi Anna Gauza ze stowarzyszenia Iskra Nauki.Zwycięska grupa ze Szczecina weźmie udział w globalnym finale konkursu NASA.