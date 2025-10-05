Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman

Ostatni dzień szczecińskiego Oktoberfestu [ZDJĘCIA]

Region Krzysztof Cichocki

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Trwa trzeci i ostatni dzień festiwalu Oktoberfest w Szczecinie. W niedzielnym programie festiwalu m.in. prelekcje o historii piwa, a także spacer z przewodnikiem szlakiem piwa.
Zwiedzającym stoiska wzdłuż alei Kwiatowej, z muzyką na żywo na festiwalowej scenie dogrywał szczeciński zespół "Divermen".

- Fajnie by było jakby coś chłopaki zagrali. Czekamy na to. - Wczoraj była niezbyt fajna pogoda, dlatego przyszliśmy dzisiaj. Nie mogliśmy to opuścić. - Bardzo jest sympatycznie i fajnie. Dobrze, że coś się dzieje. - Miasto jest żywe imprezami. Powinno być ich więcej, żeby to miasto ożyło. Zresztą ta tutaj aleja też taka troszeczkę została zapomniana, ale dzięki takim imprezom odżywa na nowo - mówią odwiedzający.

Spacer szlakiem piwnym rozpoczyna się o godzinie 16. Oktoberfest potrwa do godziny 18.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek
Relacja Krzysztofa Cichockiego

