Budżet Szczecina do korekty

Kolejne zmiany w budżecie Szczecina na 2025 rok trafią pod obrady najbliższej sesji Rady Miasta. Korekty pojawią się w ponad 80 zadaniach w wydatkach bieżących i w prawie 170 inwestycjach w wydatkach majątkowych.

Największe przesunięcie na przyszły rok, w kwocie ponad 77 milionów złotych, pojawi się "na budowie i przebudowie torowisk".





- Ponieważ - jak wszyscy wiemy - termin tej inwestycji, pierwotnie planowany na lipiec tego roku, nie został dotrzymany, więc część pieniędzy jest przesuwana na przyszły rok tak, aby można było opłacać wykonane prace już w przyszłym roku - mówi rzecznik prasowy spółki Tramwaje Szczecińskie Wojciech Jachim.

Kolejna duża zmiana budżetowa, czyli dofinansowanie na ten rok w kwocie ponad 57 milionów złotych, pojawi się "na infrastrukturze drogowej dzielnicy Północ".





- To są dwie inwestycje: trasa północna i budowa drogi do obsługi terenów inwestycyjnych na Skolwinie. Żeby to zrealizować, trzeba te środki w budżecie troszkę inaczej zaplanować. Stąd ta zmiana i korekta - dodaje rzecznik prasowy miasta do spraw inwestycji, Piotr Zieliński.

Głosowanie w sprawie zmian w Budżecie Miasta Szczecin na 2025 rok zaplanowano na sesji w najbliższy czwartek - 9 października.



