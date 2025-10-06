Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman

Broń i narkotyki na działce na Niebuszewie. Ich właściciel już w areszcie [ZDJĘCIA]

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

źródło: szczecin.policja.gov.pl
źródło: szczecin.policja.gov.pl
źródło: szczecin.policja.gov.pl
źródło: szczecin.policja.gov.pl
źródło: szczecin.policja.gov.pl
źródło: szczecin.policja.gov.pl
Na działce w garażu trzymał broń, amunicję i narkotyki - 40-latka zatrzymali szczecińscy policjanci. Mundurowi działając na podstawie uzyskanej wcześniej informacji ustalili miejsce pobytu podejrzanego.
W trakcie przeszukania znaleźli 180 gramów amfetaminy, wagi elektroniczne, telefony komórkowe i gotówkę.

Ponadto znaleźli skorupy po pociskach moździerzowych i artyleryjskich, a także granaty pozbawione materiałów wybuchowych.

Zgromadzone dowody potwierdzają, że mężczyzna zajmował się przeszukiwaniem bunkrów.

40-latek usłyszał dwa zarzuty: posiadania broni palnej i amunicji bez wymaganego zezwolenia oraz posiadania znacznej ilości środków odurzających.

Został aresztowany na trzy miesiące.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Goście "Kawiarenki politycznej" RS rozmawiali o podatku od pustostanów
    (od wczoraj oglądane 74116 razy)
  2. Ekspert ds. bezpieczeństwa: Szczecin to najbezpieczniejsze miasto w Polsce
    (od 30 września oglądane 5998 razy)
  3. Elektryczne BMW stoczyło się do wody
    (od 03 października oglądane 5515 razy)
  4. 25-latka ze Szczecina odnaleziona
    (od 03 października oglądane 5024 razy)
  5. SBO: zapisy na darmowe zabiegi dla psów i kotów
    (od 30 września oglądane 3280 razy)

Archiwum informacji

październik 2025
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 12:00
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Łukasz Kadłubowski
Święto modelarstwa w Technoparku [WIDEO, ZDJĘCIA]
Drzwi otwarte w szczecińskim schronisku [WIDEO, ZDJĘCIA]
"Dbać o godność studenta i dobre imię politechniki. Godnie reprezentować swój kraj" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Akcja charytatywna "kilometry na pomoc" dotarła do Szczecina [ZDJĘCIA]
Po dwóch latach starań na fasadzie SP46 odsłonięto dwa ekologiczne murale [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty