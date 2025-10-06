Broń i narkotyki na działce na Niebuszewie. Ich właściciel już w areszcie [ZDJĘCIA]

Na działce w garażu trzymał broń, amunicję i narkotyki - 40-latka zatrzymali szczecińscy policjanci. Mundurowi działając na podstawie uzyskanej wcześniej informacji ustalili miejsce pobytu podejrzanego.

W trakcie przeszukania znaleźli 180 gramów amfetaminy, wagi elektroniczne, telefony komórkowe i gotówkę.



Ponadto znaleźli skorupy po pociskach moździerzowych i artyleryjskich, a także granaty pozbawione materiałów wybuchowych.



Zgromadzone dowody potwierdzają, że mężczyzna zajmował się przeszukiwaniem bunkrów.



40-latek usłyszał dwa zarzuty: posiadania broni palnej i amunicji bez wymaganego zezwolenia oraz posiadania znacznej ilości środków odurzających.



Został aresztowany na trzy miesiące.



