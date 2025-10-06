Nabór na dyrektora Wydziału Kultury Urzędu Miasta Szczecin

Komunikatywność, zmysł obserwacyjny i umiejętność podejmowania decyzji w sposób bezstronny - to niektóre z cech jakie powinien posiadać dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta Szczecin. Właśnie ogłoszono nabór na to stanowisko.
Jest nowa zastępczyni dyrektora Wydziału Kultury
Chętni mogą się zgłaszać do 14 października.
Dotychczasowy dyrektor wydziału kultury, Cezary Cichy, został odwołany ze stanowiska w lipcu. Nie zgadzał się z tą decyzją i zapowiedział, że złoży pozew do sądu.
W obronie dyrektora stanęło kulturalne środowisko Szczecina. Powstała petycja, pod którą podpisało się ponad 200 osób.
Edycja tekstu: Jacek Rujna