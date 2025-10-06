Nabór na dyrektora Wydziału Kultury Urzędu Miasta Szczecin

Komunikatywność, zmysł obserwacyjny i umiejętność podejmowania decyzji w sposób bezstronny - to niektóre z cech jakie powinien posiadać dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta Szczecin. Właśnie ogłoszono nabór na to stanowisko.



Edycja tekstu: Jacek Rujna

Szef wydziału ma nadzorować miejskie instytucje kultury, a także planować wydatki. Do tego ma współpracować z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie miasta.Chętni mogą się zgłaszać do 14 października.Dotychczasowy dyrektor wydziału kultury, Cezary Cichy, został odwołany ze stanowiska w lipcu. Nie zgadzał się z tą decyzją i zapowiedział, że złoży pozew do sądu.W obronie dyrektora stanęło kulturalne środowisko Szczecina. Powstała petycja, pod którą podpisało się ponad 200 osób.