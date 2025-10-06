Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman

Nabór na dyrektora Wydziału Kultury Urzędu Miasta Szczecin

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Komunikatywność, zmysł obserwacyjny i umiejętność podejmowania decyzji w sposób bezstronny - to niektóre z cech jakie powinien posiadać dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta Szczecin. Właśnie ogłoszono nabór na to stanowisko.
Jest nowa zastępczyni dyrektora Wydziału Kultury

Jest nowa zastępczyni dyrektora Wydziału Kultury

Radni podzieleni ws. szczecińskiej kultury
Radny PiS: kontrowersje w szczecińskiej kulturze narastają
Kolejni członkowie Rady Kultury rezygnują. "Robimy tylko to, na co ma ochotę pan prezydent"
Inga Iwasiów odeszła z Prezydenckiej Rady Kultury
Magistrat szuka zastępcy dyrektora Wydziału Kultury
Były dyrektor Wydziału Kultury wydaje oświadczenie i składa pozew do sądu
RSnW: Czy w szczecińskim magistracie jest problem z Wydziałem Kultury?
Zmiany w wydziale kultury UM
Szef wydziału ma nadzorować miejskie instytucje kultury, a także planować wydatki. Do tego ma współpracować z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie miasta.

Chętni mogą się zgłaszać do 14 października.

Dotychczasowy dyrektor wydziału kultury, Cezary Cichy, został odwołany ze stanowiska w lipcu. Nie zgadzał się z tą decyzją i zapowiedział, że złoży pozew do sądu.

W obronie dyrektora stanęło kulturalne środowisko Szczecina. Powstała petycja, pod którą podpisało się ponad 200 osób.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Goście "Kawiarenki politycznej" RS rozmawiali o podatku od pustostanów
    (od wczoraj oglądane 74116 razy)
  2. Ekspert ds. bezpieczeństwa: Szczecin to najbezpieczniejsze miasto w Polsce
    (od 30 września oglądane 5998 razy)
  3. Elektryczne BMW stoczyło się do wody
    (od 03 października oglądane 5515 razy)
  4. 25-latka ze Szczecina odnaleziona
    (od 03 października oglądane 5024 razy)
  5. SBO: zapisy na darmowe zabiegi dla psów i kotów
    (od 30 września oglądane 3280 razy)

Archiwum informacji

październik 2025
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 12:00
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Łukasz Kadłubowski
Święto modelarstwa w Technoparku [WIDEO, ZDJĘCIA]
Drzwi otwarte w szczecińskim schronisku [WIDEO, ZDJĘCIA]
"Dbać o godność studenta i dobre imię politechniki. Godnie reprezentować swój kraj" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Akcja charytatywna "kilometry na pomoc" dotarła do Szczecina [ZDJĘCIA]
Po dwóch latach starań na fasadzie SP46 odsłonięto dwa ekologiczne murale [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty