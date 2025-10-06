Radni zadecydują o zagospodarowaniu "Zawadzkiego-Klonowica 9"

Zamiast dawnego schroniska i motocrossu - mieszkania. Radni Szczecina na sesji, która odbędzie się 9 października, zdecydują między innymi o tym, jak będzie wyglądać zagospodarowanie terenu okolic al. Wojska Polskiego – "Zawadzkiego-Klonowica 9".

- Jakoś nie widzę bloków mieszkalnych obok toru gokartowego - stwierdziła w audycji "Kawiarenka polityczna" Radia Szczecin Marta Gołębiewska z partii Razem.- Będzie prowadziło to do likwidacji, czy po prostu wypędzenia tego toru gokartowego. Więc na pewno miasto musiałoby zaproponować jakąś sensowną lokalizację na przeniesienie tego toru gokartowego, bo tor ma tak wieloletnią tradycję, że on po prostu musi gdzieś być - przekonywała.W projekcie nowego planu zapisano, że usługi sportu nadal będą dopuszczone na terenie zajmowanym przez tor gokartowy.- To będą bardzo fajne miejsca do życia - zapewniała Urszula Pańka, radna KO.- Tradycja tradycją, schronisko... - też byliśmy przyzwyczajeni i latami jeździliśmy na Wojska Polskiego, a teraz świetne warunki mają zwierzaki na Południowej - i wydaje mi się, że dobra rozmowa, urbanista, dobre propozycje..., tak żeby każda ze stron była zadowolona - mówiła.Nowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego został pozytywnie zaopiniowany przez komisję ds. budownictwa.