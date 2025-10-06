Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
625 mln zł na następcę szkolno-badawczego "Nawigatora XXI" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Anna Klimczyk

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]
"Nawigator XXI" niedługo przejdzie na zasłużoną emeryturę. Nowy statek szkolno-badawczy dla Politechniki Morskiej w Szczecinie zadebiutuje prawdopodobnie w 2029 roku.
W czym nowa jednostka będzie lepsza od poprzednika? - We wszystkim - zapewniał Arkadiusz Marchewka, wiceminister infrastruktury.

- Podjęliśmy decyzję i rząd przyjął w tej sprawie uchwałę. W sumie cały program będzie kosztować blisko miliard złotych. Z czego 625 mln zł trafi do Politechniki Morskiej po to, aby zbudować statek, który będzie odpowiadał światowym standardom szkoleniowym i naukowym - mówi wiceminister infrastruktury.

Następcą będzie miał około 93 metry długości, 6,5 metra zanurzenia i 17 m szerokości. - Oczywiście są to wstępne parametry, ale już robią wrażenie - przyznał prof. Wojciech Ślączka, rektor Politechniki Morskiej w Szczecinie.

- Będzie to statek, który ma znacznie lepsze technologiczne wyposażenie. Będzie miał najnowsze systemy nawigacyjne, pozycyjne i sterowania. Będzie posiadał zasilanie dual fuel, czyli będzie miał silniki główne, które umożliwiają wykorzystanie co najmniej dwóch paliw - mówi Ślączka.

Nazwę statku wybiorą szczecinianie w drodze konkursu.

Edycja tekstu: Michał Król
Relacja Anny Klimczyk z programu "Tematy i Muzyka".
Fot. PAP/Marcin Bielecki
